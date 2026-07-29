La resolución fue emitida la tarde de este martes, tras una audiencia que se extendió por más de 24 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira

Inicio / Tamaulipas / Vinculan a proceso a Danna Yanina por muerte de Dafne

La jueza de control vinculó a proceso a Danna Yanina "N", imputada por la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, al considerar que existen datos de prueba suficientes para presumir su probable intervención en los hechos.

Con esta resolución, la investigación complementaria continuará por un plazo de tres meses, mientras la acusada permanecerá bajo la medida cautelar previamente impuesta.

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Investigación complementaria vencerá el 23 de octubre

Al concluir la audiencia inicial, que se prolongó durante casi las 144 horas, la abogada de la familia de la víctima, Lizetth Alejandra Flores García, explicó que la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que permite que el proceso penal continúe.

Precisó que durante la audiencia se respetaron los derechos de la imputada y de su defensa, y confirmó que el plazo para la investigación complementaria vencerá el próximo 23 de octubre.

Por su parte, el Padre de Dafne, agradeció el trabajo de su representación legal y afirmó que su único interés es obtener justicia para su hija, asegurando que la familia ha trabajado de manera coordinada con el Ministerio Público dentro del marco de la legalidad.

Defensa presentará un recurso de apelación

En respuesta, la defensa de Danna Yanina manifestó su desacuerdo con la resolución judicial. El padre de la imputada, Ofir Cruz Melo, calificó la decisión como una arbitrariedad, sostuvo que su hija es inocente y anunció que buscarán la intervención de organismos de derechos humanos.

A su vez, el abogado Omar Pérdez Hernández informó que interpondrán un recurso de apelación contra la vinculación a proceso y continuarán con la estrategia jurídica para buscar que su representada sea absuelta, al insistir en que las pruebas presentadas por la Fiscalía no acreditan su responsabilidad en los hechos.