Vinculan a proceso al alcalde de Cuautla y lo trasladan a Cereso

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el presidente municipal de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, fue vinculado a proceso tras ser acusado de los presuntos delitos de delincuencia organizada y extorsión. El funcionario ya se encuentra bajo la mira de las autoridades federales como parte de una investigación en curso que involucra a varios alcaldes de dicha entidad federativa.

A través de un comunicado oficial, la FGR detalló que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba suficientes para que un juez de control dictara el auto de vinculación a proceso. Asimismo, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Debido a la gravedad de los cargos, Corona Damián fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11 "CPS Sonora", penal de máxima seguridad donde permanecerá recluido mientras se desarrolla su proceso penal.

Capturado en Acapulco mediante el "Operativo Enjambre"

El mandamiento judicial se cumplimentó el pasado 30 de mayo en el estado de Guerrero. Elementos de las fuerzas de seguridad federales realizaban labores de vigilancia táctica cuando ubicaron al edil en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco de Juárez. Al momento de su captura, las autoridades le aseguraron un arma de fuego corta.

Esta detención se derivó del seguimiento al Operativo Enjambre, una acción coordinada e instruida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la cual forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Las investigaciones de la FGR señalan a Corona Damián como presunto integrante de una red de presidentes municipales dedicados a la extorsión y al lavado de dinero en la región oriente del estado de Morelos. Según los informes de inteligencia, el alcalde colaboraba directamente con Júpiter Araujo, alias “El Barbas”, identificado por las autoridades como el operador principal del Cártel de Sinaloa en el territorio morelense.