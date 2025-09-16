Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_16_at_12_33_27_AM_120dfd4c1e
Tamaulipas

Vitorea Américo Villarreal a héroes de independencia y migrantes

El gobernador rindió homenajeó a los héroes nacionales y a los migrantes en el Grito de Independencia, seguido de pirotecnia y música de Los Ángeles Azules

  • 16
  • Septiembre
    2025

Durante la conmemoración del 215 aniversario del Grito de Independencia, el gobernador Américo Villarreal Anaya, en su arenga, vitoreó a los migrantes, a la honestidad y justicia, así como a los independentistas tamaulipecos. 

“¡Tamaulipecos, tamaulipecas!, ¡Viva la Independencia Nacional!, ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria y libertad!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva José María Morelos!, ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva Ignacio Allende!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Mariano Matamoros!, ¡Vivan los independentistas tamaulipecos!, ¡Viva Isadora Ovalle!, ¡Viva Felipe de la Garza!, ¡Viva Bernardo Gómez de Lara!, ¡Viva la honestidad y la justicia!, ¡Vivan nuestras y nuestros hermanos y hermanas migrantes!, ¡Viva Tamaulipas!, ¡Viva Tamaulipas!, ¡Viva México!, ¡Que viva México! ¡Que viva México!". 

El gobernador de Tamaulipas transmitió un gran sentimiento de orgullo y unidad al ondear la bandera y repicar la campana, en lo que significó su tercer grito de independencia, en un marco de la historia nacional. 

Enseguida, los fuegos artificiales dieron un toque mágico a la celebración. Las familias observaron el cielo iluminado con diferentes colores, pero principalmente el rojo, verde y blanco que representan la bandera, además de los antojitos mexicanos instalados sobre la Avenida Francisco I. Madero, entre las calles Juárez, Hidalgo y Morelos.  

Mediante un enlace virtual, las y los asistentes presenciaron el histórico Grito de Independencia de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional.
Al finalizar el protocolo, pueblo y gobierno disfrutaron de la presentación de la agrupación musical Los Ángeles Azules, quienes interpretaron lo mejor de su repertorio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

jesus_nava_programa_predial_76818effa3
Acusa Jesús Nava a Movimiento Ciudadano de golpeteo político
b5b0362e_2ce9_4038_be30_49551934e840_54bfab78c2
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T161641_755_f91f5e34b5
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile
publicidad

Últimas Noticias

AP_25259850947584_8807e5b4e0
Las Grandes Ligas descartan hacer juegos en Londres en 2026
nacional_roberto_sandoval_nayarit_d7f48af74c
Vinculan por segunda vez a Roberto Sandoval por lavado de dinero
AP_25259673919994_72a6fb1827
Acusan a joven de matar a Charlie Kirk con agravantes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×