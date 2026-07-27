Capturan a mandos de academia por caso Dafne

La Fiscalía detuvo al director y a una responsable de la academia; ya son tres los imputados por la muerte de la adolescente durante un campamento

El caso que conmocionó a Tamaulipas por la muerte de Dafne, de 13 años, durante un campamento de verano en una academia militarizada de Ciudad Madero, sumó un nuevo capítulo con el avance de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas- 27 de julio

Durante las primeras horas de este domingo fueron cumplimentadas la segunda y tercera órdenes de aprehensión dentro del caso. Los detenidos son Jorge Luis "P", quien se desempeñaba como director de la institución, y Estrellita "M", señalada como responsable del área operativa y administrativa del plantel.

La primera orden fue el pasado miércoles a la joven de 20 años Danna Yanina, quien se desempeñaba como auxiliar de la academia.

Ambos enfrentan una investigación por el presunto delito de feminicidio. De acuerdo con la información recabada, las órdenes judiciales fueron ejecutadas por agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

En el caso de Estrellita "M", su captura ocurrió durante los primeros minutos del 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira.

Tras su detención, ambos fueron sometidos a la certificación médica de ley y posteriormente trasladados al Centro Integral de Justicia de Altamira, donde quedaron a disposición de la autoridad competente.

Inicialmente, se contemplaba su ingreso a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero; sin embargo, el operativo fue modificado luego de que ciudadanos comenzaron a concentrarse en ese sitio para exigir justicia por la muerte de la menor, por lo que las autoridades decidieron reforzar las medidas de seguridad y realizar el traslado hacia Altamira.

Con estas capturas, ya suman tres personas detenidas por este caso; la primera fue Dana Yanina "N", empleada de la academia y asistente de Estrellita "M", quien fue aprehendida el pasado 23 de julio por el mismo delito y actualmente enfrenta proceso penal.

La audiencia inicial en contra de Jorge Luis P., director de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, y Estrellita M., responsable del área operativa y administrativa del plantel, continuó este lunes en el Centro Integral de Justicia de Altamira con un tercer receso, mientras el Ministerio Público expone los datos de prueba que sustentan la solicitud de vinculación a proceso por el caso de Dafne, la adolescente de 13 años fallecida durante un campamento.

La licenciada Lizeth Alejandra Flores García, asesora jurídica de la parte ofendida y representante legal de los padres de la menor, explicó que la audiencia se ha prolongado debido a la cantidad de evidencias recabadas durante la investigación.

Señaló que la Fiscalía realizó una investigación exhaustiva en coordinación con la Policía de Investigación, por lo que la exposición de los datos de prueba ha requerido varias horas.

La litigante indicó que, una vez concluida la intervención del Ministerio Público, la representación de las víctimas reiterará la petición de vinculación a proceso, para posteriormente dar paso a la defensa de los imputados, quienes podrán solicitar que su situación jurídica se resuelva de inmediato, en un plazo de 72 horas, o acogerse a la ampliación constitucional de 144 horas.

Subrayó que la decisión final corresponde exclusivamente a la jueza de Control. Flores García también desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre un posible cambio de sede del proceso judicial, al señalar que el caso continuará en Altamira, al ser la autoridad competente por tratarse de hechos ocurridos en Ciudad Madero.

Los tres imputados son señalados por hechos relacionados con la muerte de Dafne, ocurrida la noche del 16 de julio, cuando la adolescente participaba en un campamento de verano en la academia Doenitz.

Al tratarse de una alumna foránea, permanecía hospedada dentro de las instalaciones del plantel. Se prevé que durante este domingo los dos detenidos más recientes sean presentados ante un juez de control, quien encabezará las audiencias correspondientes para formular la imputación por feminicidio y resolver su situación jurídica.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para determinar si existen más personas involucradas en uno de los casos que mayor indignación ha generado en el estado durante las últimas semanas.

Qué pasó en el caso Dafne

El 13 de julio del presente año, Dafne Zapata Quintos -una adolescente de 13 años- ingresó a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, para tomar un curso de verano que duraría tres semanas. Sin embargo, sólo tres días después, la familia de la menor recibió la noticia de que ella había fallecido.

El 17 de julio las redes sociales comenzaron a viralizar una noticia: una adolescente de 13 años falleció en un campamento de verano bajo circunstancias extrañas. Familiares, amistades y conocidos de la pequeña clamaron por justicia.

A la par de las consignas, surgió un video en el que se aprecia a la menor previo a su ingreso a la Academia Militarizada de Marina Doenitz, seguida de una segunda toma en la que Dafne aparece recostada y saluda a su mamá:

"Hola, mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados. Estoy bien. No ando en modo rey”, expresó con semblante cansado y una probable contusión en la cara.

Alejandra Quintos, madre de la víctima, informó que fue Gioconda Beauvoir Mora, conocida como ‘Estrellita’, quien se comunicó con ella para informarle el estado de salud de su hija. El 16 de julio le marcó con carácter de urgente, para indicarle que Dafne se desvaneció en las regaderas y ya no presentaba signos vitales.

Para el día 21 de julio, los servicios presentaron los resultados de la necropsia. El informe reveló que habría muerto por sumersión, toda vez que sus pulmones estaban repletos de agua.

La menor de 13 años era originaria del municipio de El Mante, Tamaulipas. De acuerdo con su familia y conocidos, era un poco tímida, pero muy alegre y disciplinada con talento para las artes y el deporte.