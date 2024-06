Ximena Lizeth Trejo Lavín busca un lugar en la NASA

“Participé en una convocatoria que se encuentra abierta para todas y todos los estudiantes a nivel internacional, inicié el proceso desde el mes de marzo y después de eso me notificaron en mayo, claro después de una entrevista, de entregar la carta de motivos y un ensayo, me confirmaron que soy una de las estudiantes seleccionadas, la verdad al principio no me lo creía porque me llegó el correo y pienso yo que fue una experiencia muy surreal, en ese momento estaba tocando guitarra, entonces estuvo curioso porque me llegó la notificación y me congelé completamente”, expresó