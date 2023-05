Linda Yaccarino de NBCUniversal sería la nueva CEO de Twitter

Elon Musk aseguró el día de ayer que había encontrado a la persona que dirigirá Twitter —o X Corp., como se llama ahora— y aunque no dijo quién era en un principio, varios medios identificaron a Linda Yaccarino, una ejecutiva de NBCUniversal, como la nueva CEO.



Este viernes NBCUniversal dijo que ella dejaría la compañía como presidenta de publicidad y asociaciones globales, haciendo crecer los rumores.

Yaccarino entrevistó a Musk en Miami el mes pasado en un escenario frente a cientos de anunciantes.

Musk, que compró Twitter el año pasado y ha estado dirigiéndola desde entonces, ha insistido desde hace mucho tiempo en que él no es el CEO permanente de la compañía. Afirmó en un tuit el jueves que su papel pasará a ser presidente ejecutivo y director de tecnología de Twitter.

A mediados de noviembre, apenas unas semanas después de comprar la plataforma de redes sociales por 44 mil millones de dólares, declaró ante un tribunal de Delaware que no quiere ser director general de ninguna empresa.

El tiempo de Musk al frente de Twitter ha sido caótico, y ha hecho varias promesas y proclamaciones de las que se ha retractado o que nunca ha cumplido. Comenzó su primer día despidiendo a los principales ejecutivos de la empresa, seguidos por aproximadamente el 80% de su personal. Ha trastocado el sistema de verificación de la plataforma y ha reducido la moderación de contenidos y las salvaguardas contra la difusión de desinformación.

A finales del año pasado, Musk expresó pesimismo sobre las probabilidades de hallar un nuevo CEO, afirmando que a esa persona 'le tiene que gustar mucho el dolor' para dirigir una empresa que 'ha estado en la vía rápida hacia la bancarrota'.

Mediante un tweet publicado esta mañana por Musk, finalmente confirmaría que Yaccarino será la nueva encargada de la red social.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky