Neuralink realiza primer implante cerebral en humano

El día de ayer, Neuralink, la empresa liderada por Elon Musk, anunció que realizó con éxito el primer implante cerebral en un ser humano. Musk informó que el paciente se está recuperando bien y que los resultados iniciales son prometedores.

Neuralink busca desarrollar tecnología que permita conectar el cerebro directamente a computadoras, con aplicaciones que van desde el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas hasta mejoras en la capacidad cognitiva.

El chip cerebral, del tamaño de una moneda de centavo, se implanta utilizando un robot quirúrgico y tiene hilos extremadamente delgados que son invisibles a simple vista.

Musk ha expresado que estos implantes podrían tener aplicaciones en el tratamiento de condiciones como obesidad, autismo, depresión y esquizofrenia, así como en la mejora de funciones como la navegación web y la telepatía.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.