Pionero de IA deja Google para advertir de 'peligros'

El llamado 'padrino de la inteligencia artificial', Geoffrey Hinton, confirmó que renunció a su puesto en Google para advertir con libertad sobre los “peligros” de la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar.

Fue mediante Twitter que este lunes Hinton confirmó haber renunciado a su puesto, sin embargo, aclaró que la empresa ha actuado “de forma muy responsable” sobre el tema.

Los sistemas de inteligencia artificial que impulsan muchos de los productos actuales, deben su forma al trabajo pionero de Hinton sobre redes neuronales.

'Me consuelo con la excusa habitual: si no lo hubiera hecho yo, habría sido alguien más', expresó Hinton al diario The New York Times.