Play In: Descubre quiénes avanzan a liguilla en Batbox

En Batbox, no solo te ofrecemos la mejor experiencia para disfrutar de los partidos, sino también deliciosos platillos y bebidas que harán que cada gol sea aún más celebrado.

Horarios de sucursales para el Play In: no te pierdas ni un solo minuto

- Batbox Cumbres: 12:00 PM - 1:00 AM

- Batbox Metropolitan Center: 12:00 PM - 1:00 AM

- Batbox Tijuana: 12:00 PM – 12:00 AM

Podrás disfrutar de toda la emoción del Play In hasta altas horas de la noche. Reúnete con amigos o familiares y vive la pasión del fútbol en un ambiente vibrante.

Calendario de enfrentamientos del Play-In: ¿quiénes lograrán avanzar?

Los equipos clasificados para el Play-In están listos para darlo todo en el terreno de juego. Con Atlético San Luis, León, Santos y Mazatlán en la contienda, los partidos prometen ser emocionantes.

Calificados y puntos en el Play-In:

Atlético San Luis: 23 puntos León: 23 puntos Santos: 23 puntos Mazatlán: 22 puntos

Enfrentamientos del Play-In:

- Atlético San Luis vs León

- Santos vs Mazatlán

Fechas de los juegos: 22 y 23 de noviembre

Prepara tus emociones, porque a partir del 22 y 23 de noviembre, estos equipos se enfrentarán en una lucha sin cuartel por el pase a la liguilla. En Batbox, la emoción está garantizada, y tú no querrás perderte ni un solo minuto. Únete a nosotros para vivir cada gol, cada atajada y cada momento trascendental del Play In de la Liga MX. ¡Ven a Batbox y vive la pasión del fútbol!

