Reloj del Fin del Mundo: ¿Está cerca el Apocalipsis?

Este martes 23 de enero, se ha revelado que el Reloj del Fin del Mundo, también conocido como "Doomsday Clock", se encuentra a 90 segundos de la medianoche. Pero, ¿cuál es el significado detrás de esto y qué representa el Reloj del Juicio Final?

El Reloj del Fin del Mundo no es un dispositivo convencional; fue creado en 1947 por científicos internacionales que participaron en el desarrollo de la bomba atómica. Su propósito original era medir las amenazas nucleares, consideradas un alto riesgo para la supervivencia del planeta. Sin embargo, en 2007 se amplió su alcance para incluir el cambio climático en sus cálculos.

En los últimos años, este reloj simbólico ha avanzado hacia la medianoche, simbolizando un mundo no habitable. La cercanía de las manecillas a la hora fatídica genera preocupación por las amenazas existenciales que enfrenta la humanidad.

Today, the Bulletin’s Science and Security Board once again sets the #DoomsdayClock at 90 seconds to midnight.



Humanity continues to face an unprecedented level of danger.



Read the full statement: https://t.co/PowB7RkzXw pic.twitter.com/aRyF2ZX3wB