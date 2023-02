Todo sobre la 'miniluna' que podría impactar la Tierra

Los astrónomos analizaron las posibilidades de que este cuerpo celeste pudiera impactar con el planeta, lo cual resultó ser altamente probable.

Un pequeño asteroide llamado '2022 NX1' fue descubierto por los científicos, quienes después se dieron cuenta de que en realidad se trataba de una 'miniluna' de la Tierra.

Esta había pasado inadvertida por su tamaño, pero ahora se sabe que estará en órbita cerca de nuestro planeta hasta que salga de su trayectoria o se impacte en el suelo terrestre.

Cabe señalar que una 'miniluna' es un asteroide que entra en la misma órbita que el planeta, por lo cual puede sincronizar su rotación con el planeta para luego desaparecer.

'Su órbita similar a la de la Tierra y su evolución orbital sugieren que podría ser de origen artificial, lanzado desde nuestro planeta hace décadas, o bien un fragmento lunar', explicó la Unión Astronómica Internacional.

Astrónomos aficionados de la ciudad de Hakos en Namibia descubrieron este asteroide que más tarde fue estudiado por profesionales de España.

De acuerdo con información publicada por la revista científica Astronomy & Astrophysics, este cuerpo tiene aproximadamente un diámetro de 15 metros tendía 176.7 metros de área.

Contrario a lo que se puede pensar, el asteroide tiene características superficiales muy distintas a la luna.

Es debido a su naturaleza que los astrónomos analizaron las posibilidades de que este cuerpo celeste pudiera impactar con el planeta, lo cual resultó ser altamente probable.

Expertos prevén que por varias décadas el asteroide 2022 NX1 orbite la Tierra con una trayectoria de herradura, sin embargo, para el 2051 podría comenzar a acercarse.

Según los cálculos, esta 'miniluna' podría llegar a chocar contra la tierra en alrededor de 50 años, es decir, en el año 2075.

Pero ¡que no cunda el pánico! Los científicos aseguran que debido a su tamaño no se espera que este cuerpo cause graves daños. Además, existe un 70 por ciento de probabilidad de que caiga en el agua.