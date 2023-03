Twitter continúa presentando fallas ¿A qué se deben?

La plataforma de Twitter reportó fallas durante esta mañana, ya que de un momento a otro, presentó un código de error al intentar generar enlaces y compartir contenido como fotografías y videos; posteriormente restringió el acceso a la cuenta.

El código de error que arrojaba era el siguiente:

{'errors':[{'message':'Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information','code':467}]}