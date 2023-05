WhatsApp anuncia que ya permite editar los mensajes

Los usuarios de WhatsApp ya pueden editar los mensajes después de enviarlos, así lo anunció la plataforma mediante sus canales oficiales.

Así que si en algún mensaje notas algún error ortográfico o te arrepientes después de mandarlo, ya puedes cambiar su texto.

Para editar los mensajes en WhatsApp sólo basta con ingresar a una conversación y presionar el texto, donde te aparecerá un menú con la opción de “editar”.

De esta forma, detalló la app, podrás editar el mensaje como quieras, mientras que este continuará protegido por cifrado de extremo a extremo.

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.



You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr