Estos espacios buscan convertirse en una alternativa para que las nuevas generaciones desarrollen habilidades creativas y fortalezcan su formación.

Inicio / Coahuila / Abren espacios culturales y museos para cursos de verano

Niñas, niños y jóvenes de todo Coahuila podrán acceder este verano a talleres de arte, música, teatro, danza, manualidades y actividades recreativas que se desarrollarán en casas de cultura, centros culturales y museos de las distintas regiones del estado.



La Secretaría de Cultura informó que la oferta vacacional se extenderá a municipios como Saltillo y Parras de la Fuente, además de otros espacios culturales distribuidos en el territorio estatal, con el objetivo de ofrecer alternativas formativas y de esparcimiento durante el periodo vacacional.



Entre las actividades programadas destacan cursos de pintura, guitarra, piano, artes plásticas, papiroflexia, creatividad, manualidades y acondicionamiento físico, dirigidos a diferentes grupos de edad.



La estrategia también incluye una agenda especial en los museos que integran la Red Estatal de Museos de Coahuila, donde se realizarán talleres, recorridos guiados, exposiciones temporales, proyecciones audiovisuales, charlas y actividades de mediación cultural para toda la familia.



Estos espacios buscan convertirse en una alternativa para que las nuevas generaciones desarrollen habilidades creativas y fortalezcan su formación personal en entornos seguros y de convivencia.



Además de fomentar el aprovechamiento del tiempo libre durante las vacaciones, las actividades pretenden acercar a los participantes al patrimonio histórico, artístico y cultural de la entidad mediante experiencias prácticas y participativas.



La dependencia destacó que el programa se desarrolla en coordinación con los municipios y organismos culturales locales para ampliar la cobertura de las actividades y facilitar el acceso de las familias a opciones de formación artística en distintas regiones del estado.



Las autoridades recordaron que diversos estudios han documentado que la participación temprana en actividades culturales favorece el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales, además de fortalecer capacidades como la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo.



Las fechas, sedes y requisitos de inscripción podrán consultarse a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura y de los espacios culturales participantes.