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Escena

Abren museo de Camilo Sesto en su ciudad natal

El recinto también contempla la realización de eventos especiales y actividades para los visitantes, incluido un espacio de karaoke.

  • 11
  • Junio
    2026

La figura de Camilo Sesto cuenta desde ahora con un espacio permanente que repasa su trayectoria artística y parte de su vida personal. Este jueves fue inaugurado en Alcoy, España, el museo dedicado al cantante, un proyecto que durante años fue uno de los grandes deseos del intérprete de éxitos como “Vivir así es morir de amor” y “Algo de mí”.

Ubicado en la ciudad donde nació el artista, el recinto reúne alrededor de 2,000 piezas relacionadas con su carrera y legado, muchas de ellas donadas por familiares y clubes de admiradores.

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Un recorrido por la carrera del cantante

El museo está distribuido en dos niveles. La primera planta está enfocada en la faceta profesional de Camilo Sesto y recibe a los visitantes con un mensaje audiovisual del propio artista.

En esta área también se recrea el ambiente de un estudio de grabación, con elementos que recuerdan los espacios donde registró algunos de los temas más exitosos de su carrera. Además, se exhiben discos de oro y platino, reconocimientos obtenidos a lo largo de décadas y un reproductor de estilo vintage que permite escuchar algunas de sus canciones más populares.

El recinto también contempla la realización de eventos especiales y actividades para los visitantes, incluido un espacio de karaoke que será habilitado próximamente.

Objetos personales y recuerdos de sus seguidores

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La planta inferior está dedicada a mostrar el vínculo que Camilo Sesto mantuvo con sus admiradores. Entre los artículos exhibidos se encuentran camisetas, fotografías, una estatuilla enviada por fans de México, cervezas con etiquetas inspiradas en el cantante y una camiseta firmada del Club Deportivo Alcoyano.

El espacio incorpora además experiencias inmersivas mediante videos y audios que permiten conocer distintos momentos de la vida del intérprete.

La familia aportará más piezas

Lourdes Arnelas, madre del hijo del cantante, expresó que la apertura del museo representa un momento especial para la familia y adelantó que próximamente donarán más objetos para ampliar la colección.

Entre las nuevas piezas destacan letras originales de canciones y discos que formarán parte de futuras exhibiciones dedicadas a preservar el legado de Camilo Sesto.


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