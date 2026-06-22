'Agarran vuelo': abren 48 rutas aéreas en México durante junio

La conectividad aérea en México va en ascenso mediante la entrada en operación de nuevas rutas en las últimas semanas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante el mes de junio iniciaron operaciones 48 nuevas rutas aéreas, consolidando al turismo como un motor de desarrollo económico del país.

“La apertura de 48 nuevas rutas en un solo mes refleja la confianza de las aerolíneas en el potencial turístico y económico de México y fortalece nuestra conectividad aérea, acercando oportunidades de desarrollo, inversión y bienestar a más destinos y comunidades del país”, afirmó.

Las nuevas conexiones comprenden 29 rutas nacionales y 19 internacionales.

Entre las rutas nacionales destacan las conexiones entre Acapulco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); Acapulco y Querétaro; Puebla y Los Cabos; Puebla y Huatulco; Puerto Escondido y Tijuana; Querétaro y Oaxaca; así como Monterrey y San Luis Potosí.

En el ámbito internacional, sobresalen las rutas AIFA-Cartagena y AIFA-Medellín, en Colombia; Monterrey-Madrid, en España; Cancún-Brasilia, en Brasil; así como Guadalajara-Detroit, Los Cabos-Las Vegas, Monterrey-Nueva York y Puebla-Los Ángeles, en Estados Unidos.

Destacó que las nuevas rutas nacionales impulsan el turismo interno al acercar a más mexicanos a la diversidad de destinos del país, mientras que las rutas internacionales contribuyen a incrementar el flujo de visitantes, fortalecer el intercambio turístico y comercial, ampliando la presencia de México en mercados prioritarios.

Detalló que estas nuevas conexiones fueron puestas en operación por las aerolíneas Aeroméxico, Gol, Iberia, Mexicana de Aviación, Southwest, Viva Aerobus y Volaris.

“Las rutas nacionales impulsan el turismo interno y permiten que más mexicanas y mexicanos descubran la riqueza de nuestros destinos, mientras que las conexiones internacionales contribuyen a consolidar la presencia de México en mercados prioritarios y a diversificar la llegada de visitantes de nuevas regiones”, aseveró.

Rodríguez Zamora agregó que, al cierre de junio de 2026, se tiene registro acumulado de 102 anuncios de nuevas rutas aéreas en México, resultado del trabajo coordinado entre el gobierno de México, las aerolíneas y los gobiernos estatales para fortalecer la conectividad y consolidar al país como una potencia turística cuyos beneficios lleguen a un mayor número de regiones y comunidades.