Acercan a 200 estudiantes de la UTC temas de derechos humanos

Con este tipo de actividades, la UTC y la CDHEC mantienen acciones conjuntas orientadas a promover la cultura de los derechos humanos

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Alrededor de 200 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila participaron en una jornada de sensibilización sobre diversidad sexual, inclusión social y derechos humanos, como parte de las actividades realizadas durante el Mes de la Diversidad.

La conferencia “Inclusión social, diversidad sexual y acceso a los derechos humanos” fue impartida por personal de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), con el propósito de fomentar entre los jóvenes una cultura de respeto, igualdad y no discriminación.

Abordan acceso a derechos humanos y respeto a la diversidad

Durante el encuentro, el director de Inclusión de la CDHEC, Erasmo Ramos Gil, y el capacitador Saúl Loera Alfaro abordaron temas relacionados con el acceso a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, así como la importancia de construir entornos más incluyentes dentro y fuera de las instituciones educativas.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Valdés, destacó que la universidad busca generar espacios de diálogo que fortalezcan la convivencia, el entendimiento y el respeto entre los integrantes de la comunidad estudiantil.

Buscan formar agentes de cambio en la sociedad

Por su parte, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, José Ángel Rodríguez Canales, señaló que la colaboración con la universidad busca contribuir a la formación integral de los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio dentro de la sociedad.

El ombudsperson resaltó la importancia de que las nuevas generaciones conozcan, ejerzan y defiendan sus derechos, como una herramienta para construir comunidades más justas, plurales e incluyentes.

Con este tipo de actividades, la UTC y la CDHEC mantienen acciones conjuntas orientadas a promover la cultura de los derechos humanos y el respeto a la diversidad entre la población estudiantil.