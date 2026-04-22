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Nuevo León

Acercan salud a adultos mayores casa por casa en Santa Catarina

En cada visita se ofrecen consultas médicas generales, revisión de signos vitales, toma de presión arterial y medición de glucosa, además de orientación médica

  • 22
  • Abril
    2026

El Gobierno de Santa Catarina continúa reforzando la atención directa a la ciudadanía mediante un programa de visitas casa por casa, enfocado principalmente en adultos mayores, de los cuales más de mil ya han sido beneficiados con servicios médicos gratuitos en el municipio.

Como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Jesús Nava Rivera, se han realizado 144 recorridos en distintas colonias a través de diversas dependencias municipales, con el objetivo de acercar servicios de salud a quienes más lo necesitan.

Atención médica directa en colonias

Durante estos operativos, encabezados por la titular del DIF Municipal, Elizabeth Galicia Ruiz, personal de la Dirección de Salud brinda atención médica básica a los habitantes, principalmente a personas adultas mayores.

“Estamos recorriendo cada colonia para llevar salud, bienestar y apoyo directo a quienes más lo necesitan, especialmente a nuestras personas adultas mayores. Estos recorridos y operativos son pensados en ellos”, expresó.

En cada visita se ofrecen consultas médicas generales, revisión de signos vitales, toma de presión arterial y medición de glucosa, además de orientación médica y detección oportuna de enfermedades.

Servicios gratuitos para mejorar calidad de vida

Galicia Ruiz destacó que todos estos servicios se brindan de forma totalmente gratuita, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y apoyar a sus familias en el cuidado de su salud.

Asimismo, subrayó que este modelo de atención permite detectar a tiempo padecimientos crónicos y dar seguimiento a quienes requieren control médico constante.

De manera adicional, la administración municipal cuenta con consultorios médicos donde se realizan chequeos periódicos y control de enfermedades como la diabetes, especialmente en la población adulta mayor.

Con estas acciones, el Gobierno de Santa Catarina busca fortalecer la atención preventiva y garantizar el acceso a servicios de salud para los sectores más vulnerables.


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