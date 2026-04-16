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Nuevo León

Acercan justicia a colonias con brigada en Escobedo

Durante la jornada, vecinos de la colonia y sectores aledaños recibieron orientación jurídica, apoyo en la recepción de denuncias

  • 16
  • Abril
    2026

El municipio de Escobedo reforzó su estrategia para acercar la justicia a la ciudadanía mediante una brigada jurídica en la colonia Alianza Real, realizada en coordinación con el Poder Judicial de Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La jornada se llevó a cabo como parte del programa de Justicia Cercana, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios legales y administrativos sin que los ciudadanos tengan que trasladarse a oficinas centrales.

Instalan módulos de atención en Alianza Real

Durante el evento, el alcalde Andrés Mijes, junto a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Perla Córdova, y el fiscal general, Javier Flores, recorrieron los módulos instalados en uno de los Nodos del Saber, ubicados sobre la Avenida Revolución.

En estos espacios se brindó atención directa a los habitantes, quienes pudieron acceder a distintos servicios en un mismo lugar.

Ofrecen orientación legal y recepción de denuncias

Durante la jornada, vecinos de la colonia y sectores aledaños recibieron orientación jurídica, apoyo en la recepción de denuncias, canalización de casos y atención mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Además, se ofrecieron servicios relacionados con el SAT, lo que permitió a los asistentes realizar trámites y recibir asesoría fiscal sin salir de su comunidad.

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Buscan una justicia más cercana a la ciudadanía

En su mensaje, el alcalde destacó que este tipo de acciones buscan cambiar el modelo tradicional de atención institucional.

“Esto es lo que la gente quiere ver, quiere ver a sus instituciones trabajando coordinadamente para acercar la justicia. No hay nada más que lastime tanto a un ciudadano que ver la justicia lejana”, expresó.

Asimismo, subrayó que la justicia debe ser accesible y llegar directamente a la población, en lugar de esperar a que los ciudadanos acudan a las instituciones.

Fortalecen acceso a derechos y certeza jurídica

El edil añadió que estas acciones están alineadas con una visión de justicia social y cercanía institucional, enfocada en garantizar que la población pueda ejercer sus derechos de manera efectiva.

Con estas brigadas, el Gobierno de Escobedo busca fortalecer la certeza jurídica de la ciudadanía, al facilitar herramientas claras para la atención de problemáticas legales y administrativas.

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