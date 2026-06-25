La paciente presentaba diversas comorbilidades, entre ellas insuficiencia renal, diabetes e hipertensión, condiciones que complicaron su estado de salud

Inicio / Coahuila / Aclaran que caso de dengue en Parras es un contagio importado

El director general del Hospital Integral de Parras, doctor Jesús de la Garza Sánchez, aclaró que el caso de dengue referido recientemente por el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, corresponde a un hecho ocurrido en marzo de este año.

Explicó que se trató de una mujer originaria de Parras, mayor de 40 años y derechohabiente del ISSSTE, quien contrajo la enfermedad durante una estancia en Monterrey, Nuevo León, por lo que el caso fue catalogado como importado.

Detalló que la paciente presentaba diversas comorbilidades, entre ellas insuficiencia renal, diabetes e hipertensión, condiciones que complicaron su estado de salud. Tras recibir atención inicial en Parras, fue trasladada a Saltillo, donde posteriormente falleció.

De la Garza Sánchez señaló que el Hospital Integral de Parras no cuenta con registros recientes relacionados con este caso, ya que ocurrió hace varios meses y fue atendido dentro de la red hospitalaria correspondiente.

Asimismo, destacó que el sector Salud mantiene de manera permanente acciones de control del dengue en coordinación con el Gobierno Municipal, mediante campañas de control de vectores, eliminación de criaderos y promoción de medidas preventivas entre la población.

Información de Francisco Pecina