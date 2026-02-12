Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_12_at_3_32_17_PM_ab2cfcc10e
Tamaulipas

Aclaran que no hay casos confirmados de sarampión en primaria

Director de primaria, Raúl Flores García desmiente brote de sarampión y confirma que el caso difundido en redes no está confirmado por autoridades de salud

  • 12
  • Febrero
    2026

El director de la escuela primaria Raúl Flores García, ubicada en la colonia Jarachina de Reynosa, aclaró que en el plantel no se ha confirmado ningún caso de sarampión, luego de que en redes sociales se difundiera información sobre un presunto brote entre alumnos de la institución.

El directivo explicó que la alumna señalada en las publicaciones no se ha presentado a clases, ya que únicamente la madre de familia notificó a la escuela que la menor presentaba algunos malestares. Precisó que la estudiante nunca acudió al plantel en esas condiciones y que, hasta el momento, el caso no ha sido confirmado por las autoridades de salud, ya que se encuentra en proceso de revisión.

Autoridades educativas y de salud acudieron al plantel

Asimismo, dio a conocer que, de manera inmediata, acudieron a la escuela autoridades del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), acompañadas por el doctor Narváez, para verificar la situación y realizar las revisiones correspondientes, como parte del protocolo preventivo.

El director subrayó que la escuela continúa operando con normalidad, con la asistencia regular de alumnos y padres de familia, y con el desarrollo habitual de las actividades escolares. Añadió que señalar de manera anticipada que se trata de un caso de sarampión sin contar con un dictamen médico, solo genera alarma innecesaria entre la población.

Llamado a no difundir información sin sustento

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no difundir información que circula en páginas de Internet y redes sociales sin sustento oficial, al advertir que este tipo de publicaciones no contribuyen a la tranquilidad de la comunidad ni al manejo responsable de situaciones de salud.

Mensaje del director a la comunidad escolar

En este sentido, el director de la escuela primaria, Gustavo Rodríguez Morales, señaló:

 “Como ustedes ven, la escuela sigue trabajando con normalidad, la presunta situación de ese pequeño brote fue atendida inmediatamente.

De antemano, la alumna no vino a la escuela; solamente notificó la mamá de ese posible caso, pero en ningún momento estuvo la niña aquí, ni nadie de la familia, no está confirmado el caso, lo están revisando precisamente, e inmediatamente el día de ayer se presentaron autoridades del CREDE con el doctor Narváez”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

modulo_vacunacion_sarampion_7c1fef2003
Madrugan regiomontanos para vacunarse contra el sarampión
vacunacion_sheinbaum_sarampion_bc89a1ad59
Acuerdan Sheinbaum y gobernadores coordinación contra sarampión
cnne_640821_aumentan_casos_de_sarampion_ee_uu_48a317c2af
Descartan brote de sarampión en escuela de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

fiscal_nuevo_leon_f8e92bd6fd
Fallas en sistema de Fiscalía dificultan denuncias por fraude
la_adictiva_chivas_america_bdfe2a4d50
Encabezará La Adictiva show de medio tiempo en Clásico Nacional
elma_correa_mexicana_premio_bbcd776a8f
Elma Correa primer mexicana en ganar el Premio Biblioteca Breve
publicidad

Más Vistas

escena_nodal_angela_ataque_convoy_a0449a505d
Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
regina_mtz_esqui_juegos_olimpicos_invierno_2df1a0c303
Regina Martínez hace historia en Juegos Olímpicos de Invierno
HA_2_Pn_HS_Ws_A_Aid_L9_805e04e518
Tigres golea 4-1 al Forge FC y espera rival en la 'Conca'
publicidad
×