Aclaran que no hay casos confirmados de sarampión en primaria

El director de la escuela primaria Raúl Flores García, ubicada en la colonia Jarachina de Reynosa, aclaró que en el plantel no se ha confirmado ningún caso de sarampión, luego de que en redes sociales se difundiera información sobre un presunto brote entre alumnos de la institución.

El directivo explicó que la alumna señalada en las publicaciones no se ha presentado a clases, ya que únicamente la madre de familia notificó a la escuela que la menor presentaba algunos malestares. Precisó que la estudiante nunca acudió al plantel en esas condiciones y que, hasta el momento, el caso no ha sido confirmado por las autoridades de salud, ya que se encuentra en proceso de revisión.

Autoridades educativas y de salud acudieron al plantel

Asimismo, dio a conocer que, de manera inmediata, acudieron a la escuela autoridades del Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE), acompañadas por el doctor Narváez, para verificar la situación y realizar las revisiones correspondientes, como parte del protocolo preventivo.

El director subrayó que la escuela continúa operando con normalidad, con la asistencia regular de alumnos y padres de familia, y con el desarrollo habitual de las actividades escolares. Añadió que señalar de manera anticipada que se trata de un caso de sarampión sin contar con un dictamen médico, solo genera alarma innecesaria entre la población.

Llamado a no difundir información sin sustento

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no difundir información que circula en páginas de Internet y redes sociales sin sustento oficial, al advertir que este tipo de publicaciones no contribuyen a la tranquilidad de la comunidad ni al manejo responsable de situaciones de salud.

Mensaje del director a la comunidad escolar

En este sentido, el director de la escuela primaria, Gustavo Rodríguez Morales, señaló:

“Como ustedes ven, la escuela sigue trabajando con normalidad, la presunta situación de ese pequeño brote fue atendida inmediatamente. De antemano, la alumna no vino a la escuela; solamente notificó la mamá de ese posible caso, pero en ningún momento estuvo la niña aquí, ni nadie de la familia, no está confirmado el caso, lo están revisando precisamente, e inmediatamente el día de ayer se presentaron autoridades del CREDE con el doctor Narváez”.

