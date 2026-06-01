Afinan detalles para la jornada electoral en Coahuila

A pocos días de la elección de diputaciones locales en Coahuila, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un simulacro de votación como parte de la preparación final de los casi 30 mil ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla durante la jornada del próximo 7 de junio.

Adán Laguna, encargado de despacho de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Coahuila, informó que un total de 29 mil 915 personas fueron capacitadas para integrar las 4 mil 275 mesas directivas de casilla que se instalarán en el estado.

Explicó que cada casilla estará conformada por una presidencia, una secretaría y dos escrutadores, además de tres suplentes generales que podrán asumir funciones en caso de ausencias el día de la elección.

Durante el simulacro, los participantes practicaron el armado de materiales, llenado de documentación, recepción de votantes y distintos escenarios que podrían presentarse durante la jornada electoral, con el objetivo de garantizar que el proceso se desarrolle conforme a la ley.

El funcionario detalló que la capacitación se realizó en dos etapas. La primera consistió en la localización y sensibilización de los ciudadanos sorteados para verificar que cumplieran con los requisitos legales y aceptaran participar.

Posteriormente se efectuó una segunda insaculación para asignar los cargos específicos que desempeñará cada funcionario.

Laguna explicó que la instalación de las casillas comenzará a las 7:30 de la mañana del día de la elección y que la votación iniciará formalmente a las 8:00 horas.

En caso de que algún funcionario propietario no se presente, los suplentes podrán ocupar su lugar antes de la apertura de la casilla.

Asimismo, recordó que la votación concluirá oficialmente a las 18:00 horas, aunque las personas que se encuentren formadas antes de ese horario podrán ejercer su derecho al voto.

El encargado de capacitación destacó que, al tratarse únicamente de la elección de diputaciones locales, se prevé una operación más ágil en las casillas, lo que permitirá atender con fluidez a los electores y facilitar que los funcionarios puedan tomar alimentos de manera escalonada sin interrumpir el proceso.

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