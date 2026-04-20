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Coahuila

Preparan jornada para celebrar a la niñez en la Ruta Recreativa

De acuerdo con Miguel Ángel Garza Félix, ya se afinan los últimos detalles para esta celebración, abierta a todas las familias de Saltillo

  • 20
  • Abril
    2026

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció la realización de un evento conmemorativo por el Día del Niño, el cual se llevará a cabo por cuarto año consecutivo como parte de las actividades de la Ruta Recreativa. 

La iniciativa busca generar un entorno de convivencia familiar, donde niñas y niños puedan disfrutar de distintas dinámicas en un ambiente seguro.
De acuerdo con el titular de la corporación, Miguel Ángel Garza Félix, ya se afinan los últimos detalles para esta celebración, abierta a todas las familias de Saltillo. La cita está programada para el domingo 26 de abril, en un horario de 9:00 a 11:00 de la mañana, periodo durante el cual se desarrollarán diversas actividades recreativas.

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Entre las opciones de entretenimiento se contemplan un ring de box, una pequeña granja, sesiones de pintacaritas, así como la entrega de refrigerios y la presencia de personajes caracterizados. Las autoridades estiman la participación de alrededor de mil 500 menores, en una jornada diseñada para promover la sana convivencia y festejar a la niñez de la ciudad.


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