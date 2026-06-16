AIERA prevé ajustes en proveeduría automotriz para General Motors

La llegada de nuevos proyectos de producción a la planta de General Motors en Ramos Arizpe anticipa una etapa de ajustes y reconfiguración dentro de la cadena automotriz de la Región Sureste de Coahuila, aunque hasta el momento no existe información oficial sobre nuevos recortes de personal ni sobre la salida de empresas proveedoras de la zona.

Para Diego Gándara González, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), los movimientos anunciados recientemente por la armadora forman parte de la evolución natural de una industria que constantemente adapta sus líneas de producción a las condiciones del mercado.

El dirigente empresarial recordó que General Motors confirmó hace algunas semanas la incorporación de dos nuevos modelos que estarán enfocados principalmente al mercado mexicano y latinoamericano, situación que podría implicar modificaciones en los programas de manufactura actuales.

“Probablemente algunos modelos reduzcan su producción o dejen de fabricarse para dar cabida a las nuevas líneas, pero no tenemos información oficial sobre algún ajuste específico”, señaló.

Gándara explicó que la transición hacia nuevos vehículos también podría generar cambios entre empresas proveedoras, ya que algunas autopartes dejarían de requerirse mientras otras comenzarán a incorporarse conforme avance el desarrollo de los proyectos.

“Con los nuevos modelos habrá movimientos en toda la cadena de producción. Algunos proveedores podrían dejar de fabricar ciertos componentes, pero también surgirán nuevas oportunidades para otros”, comentó.

Respecto a versiones sobre un supuesto retiro de empresas asiáticas de la región, el presidente de AIERA aseguró que la asociación no tiene registro de cierres o salidas de compañías instaladas en Ramos Arizpe.

“De momento no tenemos confirmación de alguna empresa que se haya retirado”, afirmó.

Añadió que la incertidumbre generada por las negociaciones comerciales internacionales ha llevado a diversas compañías a evaluar ajustes en sus operaciones, aunque hasta ahora la tendencia observada sigue siendo de adaptación y reorganización más que de desinversión.

El líder empresarial destacó que la fortaleza de la proveeduría instalada en Coahuila permitirá responder con rapidez a las nuevas necesidades productivas de la industria automotriz.

“Existe una base de proveedores muy sólida y con mucha experiencia. Eso permitirá que la integración de los nuevos proyectos pueda darse de manera relativamente rápida”, indicó.

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