Alertan por venta de lotes irregulares en Coahuila

Alertan por la comercialización de lotes irregulares en Coahuila, donde familias pueden perder su inversión al adquirir predios sin certeza jurídica.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila, José Luis López Cepeda, alertó sobre la venta de lotes irregulares que afectan el patrimonio de los compradores, que de buena fe adquieren terrenos que posteriormente no pueden urbanizar o incluso son despojados de ellos.

“Hay gente que los vende (los lotes) sin la autorización previa del municipio (…) para empezar el permiso debe tener la urbanización de esos predios, que hoy en día es un problema para el mismo municipio o el Gobierno del estado introducir los servicios”.

Puso como ejemplo a colonias como Niños Héroes o Nueva Revolución, que se encuentran en la zona de amortiguamiento y que a pesar de que la gente compró lotes en esa zona, legalmente no se pueden regularizarlo porque la norma no lo permite, por lo que no tienen acceso a servicios vitales como agua y drenaje, sin mencionar electricidad ni pavimentación de calles.

“El Municipio y la Fiscalía piden recurrir al Registro Público de la Propiedad, pero la gente por la necesidad que tiene compra sin fijarse que quien lo vende no es el titular de esos terrenos, y se siguen aprovechando”.

Dijo que hay colonias por el rumbo del Centro Metropolitano, donde los predios fueron vendidos y ahora se les quiere cobrar prácticamente el doble para que el supuesto dueño les firme la escrituración de la propiedad.