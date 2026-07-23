Cofepris emitió dos alertas sanitarias, una donde detectan falsificación de cinco medicamentos de Bayer y otra donde reportan robo de dos lotes de Medikinet MR

Inicio / Nacional / Alertan por fármacos falsos y robo de medicamento para TDAH

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de cinco medicamentos de libre venta y el robo de dos lotes de Medikinet MR, un tratamiento utilizado para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

La autoridad sanitaria advirtió que los productos involucrados podrían encontrarse en establecimientos informales, mercados, tianguis, plataformas digitales y redes de distribución no autorizadas, por lo que pidió a la población extremar precauciones al momento de adquirir medicamentos.

Detectan irregularidades en medicamentos de venta libre

La alerta por falsificación surgió después de que Bayer de México identificó números de lote inexistentes, fechas de caducidad modificadas y códigos asignados a productos distintos de los que aparecen en el empaque.

Cofepris señaló que estos medicamentos representan un riesgo para la salud debido a que se desconoce su origen y las condiciones bajo las cuales fueron fabricados, almacenados y transportados.

Entre los productos identificados se encuentran:

Tabcin Noche 12 cápsulas , con empaque sin número de lote y fecha de caducidad "NOV27".

, con empaque sin número de lote y fecha de caducidad "NOV27". Tabcin Active 12 cápsulas , con inconsistencias entre los números de lote impresos en la caja y el blíster.

, con inconsistencias entre los números de lote impresos en la caja y el blíster. Flanax 550 mg en presentaciones de 12 y 30 tabletas con lotes y fechas alteradas.

en presentaciones de 12 y 30 tabletas con lotes y fechas alteradas. Desenfriol D con información incompleta en la fecha de vencimiento.

con información incompleta en la fecha de vencimiento. Alka Seltzer 100 tabletas con modificaciones en la fecha de caducidad.

La comisión reiteró que cualquier alteración en la información del producto puede comprometer la seguridad y eficacia del medicamento.

Roban lotes de Medikinet MR para tratar TDAH

De forma paralela, Laboratorios Corne notificó a la autoridad sanitaria el robo de dos lotes de Medikinet MR en instalaciones de la empresa Ralca.

Los lotes sustraídos corresponden a:

Lote 2500301, presentación de 30 cápsulas de 10 miligramos con caducidad en noviembre de 2026.

Lote 2500403, presentación de 30 cápsulas de 20 miligramos con vencimiento en enero de 2028.

La Cofepris alertó que estos productos podrían comercializarse de manera ilegal sin receta médica y fuera de los canales autorizados.

Cabe señalar que el Medikinet MR contiene clorhidrato de metilfenidato, una sustancia controlada utilizada para el tratamiento del TDAH y cuyo manejo requiere condiciones específicas de almacenamiento para conservar su estabilidad.

La autoridad sanitaria advirtió que el consumo inadecuado o el abuso prolongado de esta sustancia puede ocasionar efectos graves.

Entre los riesgos señalados se encuentran:

Dependencia y adicción.

Hipertensión arterial.

Taquicardia y arritmias.

Episodios psicóticos.

Paranoia y alucinaciones.

Daño neurológico.

Paro cardiaco súbito en casos extremos.

La Cofepris exhortó a la población a no adquirir ni consumir medicamentos incluidos en estas alertas y recomendó verificar que los números de lote y fechas de caducidad coincidan tanto en el empaque como en el envase.

Asimismo, pidió comprar medicamentos únicamente en farmacias y establecimientos autorizados que cuenten con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento vigente.

La dependencia también instruyó a farmacias, distribuidores y comercializadores a inmovilizar los productos señalados y presentar las denuncias sanitarias correspondientes en caso de detectarlos.