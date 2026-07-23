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Alertan por fármacos falsos y robo de medicamento para TDAH
Cofepris emitió dos alertas sanitarias, una donde detectan falsificación de cinco medicamentos de Bayer y otra donde reportan robo de dos lotes de Medikinet MR
Por Emmanuel Escamilla | 23 Julio 2026
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la falsificación de cinco medicamentos de libre venta y el robo de dos lotes de Medikinet MR, un tratamiento utilizado para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
La autoridad sanitaria advirtió que los productos involucrados podrían encontrarse en establecimientos informales, mercados, tianguis, plataformas digitales y redes de distribución no autorizadas, por lo que pidió a la población extremar precauciones al momento de adquirir medicamentos.
#AlertaSanitaria la #Cofepris informa sobre productos que no siguen #NormasSanitarias.— COFEPRIS (@COFEPRIS) July 22, 2026
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Detectan irregularidades en medicamentos de venta libre
La alerta por falsificación surgió después de que Bayer de México identificó números de lote inexistentes, fechas de caducidad modificadas y códigos asignados a productos distintos de los que aparecen en el empaque.
Cofepris señaló que estos medicamentos representan un riesgo para la salud debido a que se desconoce su origen y las condiciones bajo las cuales fueron fabricados, almacenados y transportados.
Entre los productos identificados se encuentran:
- Tabcin Noche 12 cápsulas, con empaque sin número de lote y fecha de caducidad "NOV27".
- Tabcin Active 12 cápsulas, con inconsistencias entre los números de lote impresos en la caja y el blíster.
- Flanax 550 mg en presentaciones de 12 y 30 tabletas con lotes y fechas alteradas.
- Desenfriol D con información incompleta en la fecha de vencimiento.
- Alka Seltzer 100 tabletas con modificaciones en la fecha de caducidad.
La comisión reiteró que cualquier alteración en la información del producto puede comprometer la seguridad y eficacia del medicamento.
Roban lotes de Medikinet MR para tratar TDAH
De forma paralela, Laboratorios Corne notificó a la autoridad sanitaria el robo de dos lotes de Medikinet MR en instalaciones de la empresa Ralca.
Los lotes sustraídos corresponden a:
- Lote 2500301, presentación de 30 cápsulas de 10 miligramos con caducidad en noviembre de 2026.
- Lote 2500403, presentación de 30 cápsulas de 20 miligramos con vencimiento en enero de 2028.
La Cofepris alertó que estos productos podrían comercializarse de manera ilegal sin receta médica y fuera de los canales autorizados.
Cabe señalar que el Medikinet MR contiene clorhidrato de metilfenidato, una sustancia controlada utilizada para el tratamiento del TDAH y cuyo manejo requiere condiciones específicas de almacenamiento para conservar su estabilidad.
La autoridad sanitaria advirtió que el consumo inadecuado o el abuso prolongado de esta sustancia puede ocasionar efectos graves.
Entre los riesgos señalados se encuentran:
- Dependencia y adicción.
- Hipertensión arterial.
- Taquicardia y arritmias.
- Episodios psicóticos.
- Paranoia y alucinaciones.
- Daño neurológico.
- Paro cardiaco súbito en casos extremos.
La Cofepris exhortó a la población a no adquirir ni consumir medicamentos incluidos en estas alertas y recomendó verificar que los números de lote y fechas de caducidad coincidan tanto en el empaque como en el envase.
Asimismo, pidió comprar medicamentos únicamente en farmacias y establecimientos autorizados que cuenten con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento vigente.
La dependencia también instruyó a farmacias, distribuidores y comercializadores a inmovilizar los productos señalados y presentar las denuncias sanitarias correspondientes en caso de detectarlos.