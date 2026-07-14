Autoridades estatales advirtieron sobre riesgos de inundaciones repentinas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y afectaciones

Inicio / Coahuila / Alertan por lluvias muy fuertes y granizo en Coahuila este martes

Autoridades estatales advirtieron sobre la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de Coahuila, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

La Subsecretaría de Protección Civil informó que los efectos del monzón mexicano, combinados con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso de humedad, favorecerán la formación de tormentas durante gran parte de la jornada.

Lluvias podrían provocar inundaciones y deslaves

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se esperan acumulados de entre 50 y 75 milímetros de lluvia en diversas zonas de Coahuila.

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos severos, aumento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones repentinas y deslaves en áreas vulnerables, especialmente en regiones donde el suelo ya presenta saturación por lluvias recientes.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Además de las lluvias, se pronostican vientos sostenidos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de árboles, ramas, anuncios espectaculares y estructuras ligeras, por lo que Protección Civil pidió asegurar objetos que puedan desprenderse y representar un peligro para la población.

Aunque prevalecerán las lluvias en buena parte del estado, durante la tarde continuará un ambiente cálido a caluroso.

Piden extremar precauciones

Ante el panorama meteorológico previsto para este martes, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos.

Entre ellas destacan evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, no cruzar calles inundadas ni arroyos con corriente, conducir con precaución por posibles escurrimientos y baja visibilidad, así como mantenerse alejado de árboles, postes y estructuras inestables.

También se recomendó tener a la mano documentos importantes, lámparas y teléfonos móviles cargados ante posibles interrupciones en el suministro eléctrico.

La Subsecretaría de Protección Civil informó que mantiene vigilancia constante de la evolución de las condiciones atmosféricas y continuará emitiendo información conforme se actualicen los pronósticos.

Las autoridades reiteraron el llamado a consultar únicamente fuentes oficiales y recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del número 911.