Coahuila

Alertan que fracking agravará crisis hídrica en Coahuila

Organizaciones advierten que esta técnica agravará la sequía, pondrá en riesgo la salud de comunidades y contraviene el compromiso federal de no usar fracking

  • 18
  • Noviembre
    2025

La intención del Gobierno de Coahuila de permitir actividades de fracking encendió las alarmas entre organizaciones ambientales, que advierten que esta técnica agravará la crisis hídrica que enfrenta el estado y pondrá en riesgo la salud de las comunidades.

El pronunciamiento surge luego de que Luis Olivares Martínez, titular de la Secretaría de Economía estatal, respaldara esta práctica durante el Foro Regional de Consulta del T-MEC 2026, celebrado en octubre. En respuesta, 27 organizaciones defensoras del medio ambiente acusaron que permitir el fracking profundizaría la sequía que desde hace años padece la región norte del estado.

Los activistas señalaron que el Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) incluye retomar exploraciones y extracción de gas fósil mediante fracking en varios estados, entre ellos Coahuila. Sin embargo, recordaron que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia del 6 de diciembre de 2024 que “no va a haber fracking”.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking explica que esta técnica requiere millones de litros de agua para perforar pozos verticales y horizontales en formaciones rocosas poco permeables, donde se inyecta agua, arena y químicos a alta presión, lo que la convierte en un procedimiento altamente contaminante.

Las organizaciones firmantes advirtieron que Coahuila ya registra sequía moderada a extrema, de acuerdo con datos del Monitor de Sequía en México de la Conagua, por lo que el uso intensivo de agua para el fracking “solo profundizará la crisis hídrica”.

Asimismo, alertaron que esta práctica libera metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes, por lo que llamaron al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Congreso local a trabajar en la defensa del agua, las comunidades y los ecosistemas.

Entre sus demandas destacan la prohibición del fracking en todo el estado, garantizar el derecho a la información y consulta de las comunidades, proteger los ecosistemas y promover alternativas energéticas sustentables.

En paralelo, la diputada federal Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) y legisladores del PT anunciaron que presentarán una iniciativa para reformar el artículo 27 de la Constitución y prohibir el fracking en México, especialmente en zonas habitadas por comunidades indígenas.


