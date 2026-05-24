Alertan por tormentas y granizo para urbe regia este domingo

El Centro de Monitoreo Meteorológico de Protección Civil de Monterrey emitió un aviso urgente a la población debido a que se prevén condiciones altamente favorables para el desarrollo de tormentas severas y lluvias importantes durante la tarde y noche de este domingo.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades locales, las condiciones climáticas comenzarán a cambiar desde el mediodía, por lo que se pide a la ciudadanía extremar precauciones.

“Se prevén condiciones altamente favorables para el desarrollo de tormentas severas y lluvias importantes durante la tarde y noche de hoy”, informó la corporación municipal.

La corporación de auxilio detalló el cronograma y los principales riesgos asociados a este fenómeno meteorológico.

Se anticipa que los rayos comiencen de forma dispersa a partir del mediodía, concentrándose inicialmente en la zona de la Sierra Madre.

El potencial de precipitaciones fuertes incrementará significativamente a partir de las 3:00 PM y se estima que comience a disminuir hacia las 10:00 PM.

Las autoridades advierten sobre el riesgo de encharcamientos moderados a importantes en diversos puntos del municipio.

Existe la posibilidad de caída de granizo que podría superar los 2.5 centímetros de diámetro, lo que representa un riesgo para vehículos y estructuras ligeras.

“Existe un alto potencial de caída de granizo que podría superar los 2.5 cm de diámetro”, se agregó.

Protección Civil de Monterrey informó que mantendrá una estrecha vigilancia ante los efectos de estas tormentas en el municipio.

Asimismo, se exhorta a la comunidad a tomar precauciones oportunas, evitar por completo cruzar zonas inundadas o pasos a desnivel con acumulación de agua, y mantenerse informados de la evolución del clima a través de las fuentes y canales oficiales de la dependencia.

Municipios con probabilidad de lluvia:

Sabinas Hidalgo

Salinas Victoria

Bustamante

Vallecillo

⁠Higueras

Cerralvo

Juárez

⁠Santa Catarina

⁠Ciénega de Flores

⁠Agualeguas

Gral. Zuazua

⁠Santa Catarina

⁠Monterrey

⁠Santiago

⁠Guadalupe

Apodaca

⁠Higueras

Cadereyta

⁠Doctor González

Los Ramones

⁠Montemorelos

⁠Linares

⁠Galeana

⁠Dr. Arroyo

⁠General Zaragoza

⁠Aramberri

No se descarta que estas lluvias continúen durante la noche en la región sur .

Estas son las recomendaciones

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León emitieron una serie de recomendaciones ante las lluvias registradas en la entidad, entre ellas evitar zonas inundadas, no cruzar ríos o arroyos y mantenerse alejados de árboles y postes.

Además, exhortaron a conducir con precaución y mantenerse informados a través de fuentes oficiales. Desde el Centro de Operaciones de Emergencias se mantiene vigilancia permanente para atender cualquier situación de riesgo.

Comentarios