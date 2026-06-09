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Coahuila

Amenazan de muerte a Memo Ruiz a través de redes sociales

Mensajes intimidatorios contra el legislador electo encendieron alertas por su seguridad; sectores políticos condenan cualquier acto de violencia e intimidación

  • 09
  • Junio
    2026

El diputado electo por el Distrito 02, Memo Ruiz, fue víctima de amenazas de muerte difundidas a través de redes sociales, situación que ha generado inquietud entre sus simpatizantes y diversos actores políticos de la región.

De acuerdo con información dada a conocer este lunes, los mensajes intimidatorios fueron publicados en plataformas digitales y contenían amenazas directas en contra del aspirante, lo que encendió las alertas respecto a su seguridad e integridad.

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Hasta el momento no se ha confirmado si existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes; sin embargo, se espera que los mensajes sean analizados e investigados para determinar su origen y deslindar responsabilidades.

Diversos sectores han condenado este tipo de acciones, al considerar que las diferencias políticas e ideológicas deben dirimirse mediante el diálogo, el debate y los mecanismos democráticos establecidos por la ley, sin recurrir a la violencia o la intimidación.


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