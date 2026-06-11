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Internacional

Irán acusa a EUA de robo a mano armada y piratería contra buques

Teherán denunció que los ataques estadounidenses contra embarcaciones comerciales constituyen actos de piratería y amenazan la seguridad marítima internacional

  • 11
  • Junio
    2026

El gobierno de Irán acusó este jueves a Estados Unidos de incurrir en actos de “robo a mano armada y piratería estatal” tras los recientes ataques contra embarcaciones mercantes en el marco de la creciente tensión entre ambos países en Oriente Medio.

La denuncia fue realizada por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien aseguró que las acciones militares estadounidenses provocaron la muerte de al menos tres ciudadanos de la India que se encontraban a bordo de uno de los buques atacados.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, el funcionario iraní sostuvo que los hechos representan una prueba más de lo que calificó como una política sistemática de Washington contra la navegación comercial.

"Estos hechos constituyen una evidencia clara de la política continua de robo a mano armada y piratería estatal por parte de Estados Unidos", afirmó Baqaei.

Irán exige que Estados Unidos rinda cuentas

El portavoz iraní también expresó sus condolencias a las familias de los marineros fallecidos, así como al pueblo y al gobierno de la India, tras la pérdida de los tripulantes involucrados en el incidente.

Además, instó a la comunidad internacional a actuar frente a las acciones de Washington, al considerar que ponen en riesgo la estabilidad global y la libertad de navegación.

"La comunidad internacional debe responsabilizar a Estados Unidos por su conducta ilegal, que continúa amenazando la paz y la seguridad globales mientras pone en peligro la libertad de navegación", señaló.

Baqaei condenó específicamente el ataque realizado este miércoles contra el buque mercante Settebello, ocurrido frente a las costas de Omán.

India confirma desaparecidos tras el ataque al Settebello

Por su parte, la Cancillería de la India informó que en la embarcación viajaban 24 tripulantes indios al momento del ataque.

Según el reporte oficial, 21 marineros fueron rescatados con vida, mientras que otros tres permanecían desaparecidos tras el incidente.

Las autoridades indias continúan realizando labores de seguimiento para determinar el paradero de los tripulantes y esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Tres embarcaciones han sido atacadas esta semana

El Settebello es uno de los tres buques comerciales que han sido objeto de acciones militares estadounidenses durante la presente semana, en el contexto del bloqueo marítimo impuesto contra Irán.

El pasado lunes, fuerzas estadounidenses inmovilizaron el buque M/T Marivex, con bandera de Palau, al considerar que intentaba violar las restricciones al dirigirse hacia un puerto iraní.

Posteriormente, el miércoles, el buque M/T Jalveer, registrado bajo bandera de Guinea-Bisáu, fue atacado con dos misiles Hellfire dirigidos a su sala de máquinas después de que, según versiones estadounidenses, su tripulación se negara a obedecer instrucciones emitidas por las fuerzas navales.

El bloqueo marítimo contra Irán sigue escalando

Las operaciones forman parte del bloqueo marítimo impulsado por Estados Unidos contra Irán desde el pasado 13 de abril.

De acuerdo con información del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), desde el inicio de estas acciones han sido inmovilizadas al menos nueve embarcaciones por presuntamente incumplir las disposiciones establecidas por las fuerzas estadounidenses.


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