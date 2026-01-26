Tras ecocidio en Zuazua, van contra desarrollos en humedales

A pesar del ecocidio que ya se ha causado en los humedales de Zuazua, en la zona hay permisos vigentes para construir más fraccionamientos de casas, lo que, según activistas y expertos, aumenta la amenaza para ese “oasis” que está cerca de la zona metropolitana.

Precisamente para conservar el lugar, combatir las ilegalidades que ahí se han cometido y poner a raya la ambición de saturarlos de desarrollos inmobiliarios, los activistas y expertos dijeron que lo más conveniente es que los humedales de Zuazua se decreten como Área Natural Protegida (ANP) por parte del estado.

El área, dijeron, reúne las características para ser una ANP, pues es hogar de hasta 500 especies naturales, de las que 25 están bajo amenaza; ofrece servicios ambientales como absorber carbono y regular avenidas violentas de agua; y puede ser sitio didáctico para la educación ambiental y recreación, entre otras.

Y es que actualmente, el llamado ecosistema del valle de Santa Elena ha sido dañado con acciones como el desmonte para ampliar desarrollos inmobiliarios y, recientemente, con la construcción de un camino que mutila el arroyo que une al sistema lagunario compuesto por cuatro cuerpos de agua.

Lo peor es que los fraccionadores van por más porque en el 2016 se dio un permiso para construir otro fraccionamiento entre las colonias Valle de Santa Elena y Portal del Norte, el cual hasta el momento no se ha ejecutado.

El jueves, El Horizonte publicó que el camino “ecocida” que mutila el arroyo que une a las tres lagunas de los humedales de Zuazua fue clausurado por la Secretaría de Medio Ambiente del estado.

También se impusieron sellos en construcciones levantadas en la zona que ya habían sido suspendidas en marzo del 2025 por esa dependencia ante la falta de autorizaciones ambientales.

Los activistas señalan que esa nueva colonia pondría aún más en riesgo a los humedales.

El Horizonte tiene en su poder un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) que evidencia otro riesgo para este ecosistema, pues detalla la intervención para edificar una colonia denominada zona habitacional y comercial Zuazua.

Dicho desarrollo, que contempla la integración del humedal más grande y la desaparición de la laguna más cercana a la colonia Valle de Santa Elena, tendría una superficie de más de 1.3 hectáreas y sería promovido por Fomento Empresarial Inmobiliario S.A. de C.V. en conjunto con Fraccionadora e Inmobiliaria Marte S.A. de C.V.

El biólogo, Jorge Ángel Bernal, quien conoce el área y la ha estudiado, señaló que si la zona se declara ANP, no se permitirían construcciones de alta densidad en los alrededores.

El experto consideró necesario hacer un frente común entre autoridades federales, estatales, municipales e incluso con universidades para realizar un estudio pertinente y lograr la protección de este ecosistema mediante una ANP.

“Invitar a todas las autoridades y universidades que quieran participar para tratar de proteger y declarar la zona como Área Natural Protegida, pues es muy valioso este tipo de humedal, más que nada por la cercanía que está con el área metropolitana aquí de Monterrey y podemos hacer un buen trabajo”, indicó.

Bernal añadió que este tipo de ecosistemas tiene una importancia única al albergar una diversidad de fauna silvestre que va desde mamíferos, aves, reptiles, peces, anfibios, incluso que se encuentran catalogadas bajo amenaza por la Norma Oficial Mexicana 059 de la Semarnat.

“Con los estudios que se haga, se puede llegar a hacer y proteger ese humedal; son de los pocos o de los escasos o en peligro que ya nada más queda aquí en el estado, porque hay pocos humedales a nivel nacional, los que quedan a nivel nacional, y aquí ya casi está dentro de la mancha urbana y podemos rescatarlo”, detalló Bernal.

Y es que se estima que en el ecosistema del Valle de Santa Elena hay 500 especies naturales, de las que 25 están amenazadas, según la Norma Oficial 059 en México.

La plataforma global de ciencia iNaturalist identifica al tecolote del este, pato real mexicano, aguililla aura y la tortuga del desierto como especies amenazadas que viven en ese ecosistema.

Riesgo de inundaciones

Lograr construir alguno de los proyectos planteados en cercanía o sobre el terreno de los Humedales de Zuazua podría representar un riesgo, no solo para el ecosistema, sino también para la prevalencia de las mismas construcciones y de quien las habite.

Así coincidieron expertos y activistas que consideran que esta zona debe ser protegida y evitar que las construcciones, tanto industriales como comerciales o habitacionales, devasten este oasis de naturaleza.

La más reciente intervención fue para la ampliación del Parque Industrial Mirador de Apodaca, la cual fue suspendida por la falta de aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pese a presuntamente contar con aprobación municipal.

En entrevista con El Horizonte, el activista Luis Humberto Montemayor señaló la importancia de hacer caso al Atlas de Riesgo de Nuevo León, el cual indica que esta zona que se encuentra dentro de Zuazua con límites de Apodaca es de alto riesgo para construir.

Y advirtió que el daño no solo podría recaer en el espacio natural que comprenden los humedales, sino que también podrían resultar inundaciones en colonias cercanas como son Portal del Norte, Los Portales, Portal de Zuazua y Valle de Santa Elena, al obstruir el paso del agua.

“Tenemos un Atlas de Riesgo de Nuevo León que nos indica las zonas que son más propensas a desastres derivados de fenómenos naturales y toda esta zona en la zona de Valle de Santa Elena, donde se quería hacer esta nave que les comento y, en general, el cauce del arroyo de los Humedales de Zuazua, pues sí, está marcada como planicie de inundación y de alto riesgo para construir".

“Preocupa porque, además del daño que va a hacer a estos humedales, como ya lo hicieron en su momento, pues va a ser un factor de riesgo también para las personas que viven en zonas aledañas, en este caso esta, estos fraccionamientos Portal del Norte, Los Portales y Portal de Zuazua, que se pueden ver afectados gravemente por las inundaciones derivadas de las construcciones que se van a hacer aquí”, comentó Montemayor.

Bernal coincidió en el riesgo que representa el colocar edificaciones sobre estos espacios que ya no son tan visibles dentro de la entidad.

Además de contar con un sistema de leyes medioambientales que se han ido robusteciendo con el paso del tiempo, ahora existen incluso delitos contra la naturaleza que pueden ser penales.

“Sería peligroso tanto para las construcciones, porque en temporada de lluvia, obviamente, el agua va a buscar salidas y pueden tener estos problemas a corto, mediano o largo plazo, entonces es importante, digamos, que entren las autoridades correspondientes".

“Hemos avanzado un poco o un mucho en cuestiones de las leyes ecológicas, la Ley General del Equilibrio Ecológico y demás; ya está inclusive en el Código Penal algunas actividades que se lleguen a hacer perjudicando a la fauna, la flora”, explicó el biólogo.

Y no se trata de un hecho aislado, según Montemayor, sino que en otras colonias como Las Misiones de Santa Elena, su construcción fue sobre un ojo de agua aún más pequeño que Los Humedales de Zuazua; ya se han registrado problemas de humedad y hasta grietas en los muros.

32 ANP'S en NL

Actualmente, Nuevo León cuenta con un total de 32 ANP, siendo 29 de régimen estatal y tres de régimen federal.

Algunas son el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el Monumento Natural Cerro de la Silla y el Parque Nacional El Sabinal, en Cerralvo.

En total, las ANP cubren 361,000 hectáreas, que son el 6% del territorio estatal.

Que se declare ANP

Expertos y ambientalistas sostienen que el ecosistema Valle de Santa Elena reúne las características para ser un Área Natural Protegida (ANP), lo cual limitaría la construcción de giros que amenacen su existencia. Estos son algunos aspectos:

Debe ser hogar de especies naturales: los humedales de Zuazua son hogar de hasta 500 especies naturales, según Norma Oficial 059 de Semarnat.

Debe dar servicios ambientales: los humedales absorben carbono y regulan avenidas violentas de agua.

Debe haber espacio para la conservación y educación ambiental: en la zona se pueden realizar actividades educativas y de recreación mediante una regulación adecuada.

Debe tener algunas especies naturales: Se estima que en el lugar hay 25 especies amenazadas como el tecolote del este, el pato real mexicano, aguililla aura y la tortuga del desierto.

