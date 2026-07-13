Anuncia Manolo Jiménez estímulo para brigadistas forestales

Las autoridades coincidieron en que el desempeño de estas cuadrillas ha sido fundamental para atender oportunamente los siniestros

En el marco del Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, autoridades estatales y municipales de la Región Sureste de Coahuila ofrecieron un desayuno en reconocimiento a las mujeres y hombres que integran las brigadas encargadas de proteger los bosques y áreas naturales del estado. Durante el encuentro, los funcionarios agradecieron el compromiso, la valentía y la disposición permanente de los brigadistas, quienes responden de inmediato cuando se presentan emergencias en la entidad.

Reconocen labor de brigadistas forestales en Coahuila

El evento estuvo encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien destacó la importancia del trabajo que realizan para salvaguardar las zonas boscosas de Coahuila y preservar los recursos naturales.

Como parte del reconocimiento, anunció que a finales de este mes los brigadistas de todo el estado recibirán un estímulo económico como muestra de agradecimiento por su esfuerzo, entrega y dedicación durante la presente temporada de incendios forestales.

Refrendan apoyo a los combatientes forestales

Las autoridades coincidieron en que el desempeño de estas cuadrillas ha sido fundamental para atender oportunamente los siniestros y reducir las afectaciones al patrimonio natural de Coahuila.

Reiteraron además que el Gobierno del Estado mantendrá el respaldo a los combatientes forestales mediante mejores condiciones de trabajo, equipamiento y acciones que fortalezcan su capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.