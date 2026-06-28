Delcy Rodríguez anuncia revisión de viviendas tras sismos

El objetivo será atender de manera temporal a las familias damnificadas y planificar proyectos de construcción de viviendas en un plazo corto

Venezuela entró en una nueva fase de atención tras los terremotos registrados el miércoles, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara la creación de una comisión presidencial para inspeccionar viviendas dañadas y evaluar si las familias pueden regresar a sus hogares.

La medida se suma a la ampliación de la suspensión de clases por una semana más, mientras continúan las labores de rescate, evaluación de daños y atención a damnificados en las zonas más golpeadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Revisarán viviendas con sistema de semáforo

Rodríguez explicó que la comisión utilizará un esquema de clasificación por colores, similar a un semáforo, para definir el estado de casas y departamentos afectados por los movimientos telúricos.

El color verde será utilizado para inmuebles aptos para ser ocupados, el amarillo para aquellos que requieren revisión o reparaciones, y el rojo para estructuras que no pueden ser habitadas por representar un riesgo para sus ocupantes.

"La comisión presidencial está ya trabajando para verificar las condiciones de habitabilidad, si las personas pueden ya regresar a sus hogares", expresó la líder chavista.

La evaluación también abarcará otro tipo de infraestructura, incluida la vialidad, y contará con la participación de instituciones públicas, organizaciones de ingenieros y universidades.

La presidenta encargada anunció además la conformación de una comitiva especial que estará encargada de crear campamentos transitorios para las personas que perdieron su vivienda.

Esta comisión será presidida por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y estará integrada por ministerios como el de Hábitat y Vivienda, así como autoridades regionales y locales de Caracas, La Guaira, Aragua, Miranda, Carabobo y Falcón.

El objetivo será atender de manera temporal a las familias damnificadas y planificar proyectos de construcción de viviendas en un plazo corto, ante la magnitud de los daños registrados en distintas zonas del país.

Alargan suspensión de clases por una semana más

Como parte de las medidas de emergencia, Rodríguez anunció que la suspensión de clases se extenderá por una semana adicional.

La decisión responde tanto al temor de la población como a los daños en infraestructura educativa y al uso de algunas escuelas como espacios de atención, refugio y apoyo para personas afectadas por los terremotos.

El estado de La Guaira continúa siendo la zona más afectada por la emergencia, con numerosos edificios colapsados y comunidades severamente golpeadas por los sismos.

De acuerdo con Rodríguez, en esa entidad se ha restituido el 75 por ciento del servicio eléctrico, el 68 por ciento del suministro de agua potable y el 90 por ciento de la vialidad.

Las autoridades mantienen además labores de rescate, luego de informar que 33 personas han sido recuperadas con vida entre los escombros, en medio del despliegue de equipos nacionales e internacionales.

Rescate y reconstrucción avanzan de manera paralela

Rodríguez afirmó que las labores de búsqueda no serán suspendidas mientras exista posibilidad de localizar sobrevivientes, al tiempo que el Gobierno comienza a trazar la etapa de recuperación y reconstrucción.

La revisión casa por casa será clave para definir qué zonas pueden volver a ser habitadas y qué familias deberán permanecer en refugios temporales mientras se determinan los daños estructurales y las condiciones de seguridad.