Los hermanos Flores: de la bonanza a la desgracia

En los últimos meses, Tony y Tania Flores han sido parte de diversas controversias, incluida la detención y encarcelamiento de la exalcaldesa de Múzquiz

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En marzo de 2020, cientos de trabajadores de las minas de carbón arribaron a la central termoeléctrica de la CFE en Nava, Coahuila. Llegaron como pudieron, algunos en camiones que les rentaron sus patrones, quienes los acompañaban en esta marcha que partió desde Sabinas, protestando por la ausencia de contratos de la paraestatal, su principal cliente.

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Entre el contingente de trabajadores destacaba la figura de una pareja de jóvenes bien vestidos, con jeans, sombrero, botas y cintos marca Cuadra, joyas caras y lentes Ray Ban.

Un reportero les preguntó sobre la gente que estaba llegando al lugar: “¿Y estos quiénes son?”.

Ella volteó a ver al grupo de trabajadores que llegaban con sus familias. “Pueblo”, contestó con desdén.

Entonces los hermanos Tony y Tania Flores no habían saltado al escenario político de Coahuila, sin embargo eran conocidos por ser los juniors herederos de una familia de productores de carbón, muy dados a presumir sus lujos ante un pueblo que se muere de hambre y que ve cómo lamentablemente de vez en cuando, sus trabajadores son tragados por la tierra.

Pero la bonanza y los contratos millonarios de los Flores Guerra llegaron de la mano de la 4T, cuando se convirtieron en los proveedores consentidos del gobierno encabezado por López Obrador y del director de la CFE en ese sexenio, Manuel Bartlett.

En un lapso de apenas tres años, la paraestatal les entregó más de 3 mil millones de pesos en contratos para que las empresas de la familia surtieran de carbón a las termoeléctricas de Nava, principalmente. Ello, de acuerdo con estimaciones, representó cerca del 25 por ciento de los recursos destinados a ese programa por la CFE durante ese año.

En los últimos años, las empresas Minerales Don Chilo, Minerales Amairani, Minera Flores de la Carbonífera, Coal de Sabinas, El Volcán Consorcio y La Sierra Minería y Transporte, han recibido múltiples contratos para el abastecimiento de carbón, y aunque en 2022 la CFE canceló algunos procedimientos de contratación, reportes periodísticos señalan que de 2020 a 2024, las empresas recibieron contratos por cerca de 4 mil millones de pesos, pese a que competidores denunciaron irregularidades en la asignación de dichos contratos.

A partir de 2020, las relaciones de negocios se volvieron relaciones políticas. Ya Tania había participado en la vida pública como regidora, y en 2021 fue diputada plurinominal por el PT. Apenas unas semanas después de asumir su curul, decidió contender por la alcaldía de su natal Múzquiz, misma que ganó en 2022.

Desde un inicio, la administración de Tania Flores al frente de la Presidencia Municipal de Múzquiz se caracterizó por una exposición mediática impulsada por la propia alcaldesa, muy proclive a las redes sociales y a un enfrentamiento con el coordinador de programas sociales en Coahuila, Manolo Jiménez, que a la postre se convertiría en Gobernador.

Tony Flores no había participado abiertamente en la vida política local, pero había cobrado cierta notoriedad por su hábito de exhibir una vida rodeada de lujos, como la compra de dos vehículos Lamborghini, relojes Rolex y haber regalado billetes de 500 pesos durante un bautizo del cual fue padrino.

La administración de Tania estuvo marcada por sucesos como las inundaciones por fuertes lluvias, en las que realizo transmisiones en sus redes sociales llorando, a bordo de su camioneta, vestida con ropa deportiva cara y un maquillaje impecable, mientras solicitaba ayuda para sus gobernados.

Tras la conclusión de su mandato a finales de 2024, Tania Flores se apoyó en su hermano Antonio, quien llegó al Congreso del Estado por la vía plurinominal, apoyado por el fallido aspirante a Gobernador Ricardo Mejía Berdeja.

Los escándalos empezaron a crecer. La administración de Tania Flores fue señalada por diversas irregularidades que derivaron en denuncias ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción (Fiscalía Anticorrupción), por la presunta comisión de diversos delitos como peculado, abuso de autoridad, desvío de recursos y otros similares. De acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, se detectaron durante su gestión irregularidades por al menos cerca de 22 millones de pesos.

A finales del año pasado, Tania fue llevada a comparecer por los delitos imputados ante un juez de control luego de ignorar varios llamados de la autoridad judicial. Fiel a su costumbre, Flores Guerra hizo un show mediático del suceso, transmitiendo en vivo la presencia de policías en Sabinas para presentarla al Centro de Justicia Penal en Saltillo. El juez le ordenó entonces acudir periódicamente a firmar como una medida cautelar, sin embargo ella hizo caso omiso.

En diciembre pasado, un juez vinculo a proceso a Tania Flores por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones, derivado de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. La alcaldesa acudió a un evento público del Gobernador, tratando de confrontarlo, y en su transmisión en vivo lo insultó, pero fue ahuyentada por simpatizantes priistas, que la obligaron a irse de la plaza.

Este año, con las elecciones para el Congreso en puerta y con la aspiración de Antonio Flores de repetir en el Congreso, los escándalos de los hermanos se multiplicaron: en una campaña por demás accidentada, Tony Flores fue abofeteado por una mujer a la cual saludó con un beso en la mejilla, y mientras pedía en voto en su distrito, omitió solicitar licencia, por lo que el mes pasado la Junta de Gobierno del Congreso decidió inhabilitarlo hasta que concluya el actual periodo, en el mes de septiembre.

Tony Flores ha tratado de recuperar su curul, pero hace unos días decidió retirar los recursos que había interpuesto en el Tribunal Electoral de Coahuila.

El día de la jornada electoral el 7 de junio, varios operadores de los hermanos Flores fueron detenidos por presuntos delitos electorales. Los Flores intentaron presionar a través de redes sociales y de la movilización de personas para que los liberaran.

Los propios hermanos se vieron involucrados en una situación similar el 9 de junio, al intentar huir en una camioneta blindada cuando elementos de la Policía les ordenaron detener el vehículo para una revisión. Antonio Flores fue detenido y posteriormente liberado, mientras Tania acudió al Congreso a tratar de reventar una sesión y, como de costumbre, hacer transmisiones en vivo por lo que consideró una detención ilegal y hostigamiento de la autoridad.

El pasado 5 de julio, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Tania Flores en el municipio De San Pedro Garza García, en colaboración con autoridades de Nuevo León, para ser trasladada al centro de readaptación social femenil de Saltillo.

El jueves 9 de julio, el juez de control encontró elementos para vincular a Tania a proceso por el delito de peculado en su modalidad de disposición de inmuebles en cuantía mayor por un monto de al menos 15 millones de pesos, y ordenó un plazo de seis meses para la investigación, tiempo durante el cual la ex alcaldesa de Múzquiz permanecerá en prisión como medida cautelar ante la posibilidad de que se evada de la justicia.

Actualmente Tania enfrenta dos procesos judiciales distintos, uno por peculado, y otro por el presunto ejercicio abusivo de funciones.