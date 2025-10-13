Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_13_T123357_358_85c1f38d4e
Coahuila

Anuncian conversatorio a 72 años del voto de la mujer

Se anunció por parte de autoridades electorales un conversatorio que organiza el Congreso del estado en el marco del 72 aniversario del voto de la mujer

  • 13
  • Octubre
    2025

Este lunes, se anunció por parte de autoridades electorales un conversatorio que organiza el Congreso del estado en el marco del 72 aniversario del voto de la mujer en el país.

Este evento se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en las instalaciones del auditorio de la Universidad La Salle.

El anuncio fue hecho por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales; el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Coahuila, Karla Feliz Neira; y la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés.

Se informó que en este foro participarán cuatro ponentes: Patricia Mercado Castro, María Teresa Ortuño Gurza, Paula Adriana Soto Maldonado y Dulce María Sauri Riancho.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_13_at_7_49_16_PM_2_d9043891d7
Refuerza IMSS Coahuila la donación altruista de órganos
EH_FOTO_VERTICAL_82e7284445
Piden facilitar acceso bancario a adultos mayores
EH_UNA_FOTO_a8d90b1214
Aseguran autoridades en cateos más de 14 kilos de droga
publicidad

Últimas Noticias

diputados_mesas_presupuesto_8a53c881be
Aprueba Congreso mesas de trabajo para el presupuesto 2026
G3_Oo2f_N_Wg_A_Ec_F_0_280e428d89
Venezuela ofrece apoyo a México tras inundaciones mortales
robo_agencia_audi_913b5f1a24
Roban $173 mil tras fraude telefónico en agencia en San Pedro
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×