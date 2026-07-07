Anuncian 40 nuevas patrullas para reforzar seguridad en Torreón

El alcalde Miguel Ángel Riquelme supervisó el Centro de Control C2 de Torreón y anunció la compra de 40 nuevas patrullas, armamento, municiones y capacitación

El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, supervisó este martes la operación del Centro de Control de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (C2), donde anunció la adquisición de 40 nuevas patrullas, además de armamento, municiones y capacitación para reforzar la capacidad operativa de la corporación y mantener a la ciudad entre las más seguras del país.

Durante el recorrido por las instalaciones, el edil conoció el funcionamiento del sistema de videovigilancia, el estado de fuerza de la Policía Municipal y los mecanismos de coordinación entre las distintas áreas de seguridad.

Destacó que Torreón cuenta con una red de más de 2 mil cámaras enlazadas con el sistema estatal, así como con equipos instalados en colonias y comercios que fortalecen las labores de prevención e investigación.

Riquelme Solís señaló que esta infraestructura tecnológica permite una respuesta más eficiente ante emergencias, facilita la identificación facial y vehicular y contribuye a la prevención de delitos y la atención de hechos en flagrancia.

Asimismo, afirmó que la coordinación con el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del Estado y los municipios de la Comarca Lagunera seguirá siendo clave para preservar la paz.

Finalmente, el alcalde informó que continuará realizando recorridos de supervisión en las áreas relacionadas con la seguridad y la procuración de justicia para evaluar su funcionamiento, fortalecer la coordinación institucional y consolidar una estrategia integral que garantice la tranquilidad de las familias torreonenses.