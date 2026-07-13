Anuncian inversión histórica de $58.4 millones en Educación

Autoridades educativas informaron que el 67 % del plan general ya está cubierto o en atención, y el 33 % restante se incorporará en este 2026

El Gobierno de México invertirá $58 415,30 millones de pesos en infraestructura educativa durante este 2026, según anunció el secretario Mario Delgado.

En su participación durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de Educación detalló que esta inyección económica corresponde a dos pilares con el fin de garantizar espacios dignos y suficientes para las y los estudiantes de todo el país.

"Primero, que todas y todos tengan recursos para ir a la escuela, por eso el programa de becas de la presidenta, de más de 22 millones de becarios con los que vamos a cerrar este año. Y segundo, pues que haya escuelas y que estén dignas. Esta es la inversión para ese segundo propósito, para que haya escuelas, que nadie se quede sin escuelas y además que estén bonitas, que estén dignas".

Reveló que $15 millones de pesos corresponden a obras generales, mientras que 22,694 millones se destinarán a la "Escuela es Nuestra", tan solo para educación básica.

Educación Básica: $37,715 millones de pesos.

Educación Media Superior: $10,916 millones de pesos.

Educación Superior: $9,783 millones de pesos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó la inversión al calificarla como histórica.

"Inversión histórica de $59,000 millones de pesos para las escuelas en el país sin considerar lo que invierten directamente las entidades federativas", apuntó.

'La Escuela es Nuestra' atiende más de 70 mil escuelas en México

Por su parte, la directora general de "La Escuela es Nuestra", Pamela López Ruiz, afirmó que se atienden 71,482 escuelas con una inversión de $22,694 millones de pesos.

CAM: 1 346 escuelas / $338 MDP millones de pesos

Inicial: 411 escuelas / $86 MDP millones de pesos

Preescolar: 27 029 escuelas / $6 124 millones de pesos

Primaria: 21 325 escuelas / $6 576 millones de pesos

Secundaria: 15 634 escuelas / $5 282 millones de pesos

Media superior: 5 737 escuelas / $4 288 millones de pesos

En conjunto, el 67 % del plan general ya está cubierto o en atención, y el 33 % restante se incorporará en 2026.

Estos son los proyectos estratégicos para Educación Media Superior

De acuerdo con las autoridades educativas, se efectuarán 485 acciones para ampliar la cobertura con el fin de generar 156,240 espacios educativos.