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Coahuila

Aprueba IEC encuestadoras oficiales para resultados preliminares

Con ello, el organismo busca garantizar que los estudios difundidos cuenten con sustento técnico y transparencia en su elaboración

  • 04
  • Junio
    2026

A pocos días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer la acreditación de diversas empresas especializadas que podrán realizar encuestas de salida y ejercicios de conteo rápido durante el desarrollo de la elección. 

La autorización fue emitida durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves, como parte de los preparativos finales para el proceso comicial.

Autorizan empresas para encuestas de salida y conteos rápidos

Las firmas avaladas cumplieron con los requisitos metodológicos y criterios científicos establecidos por la normatividad electoral, por lo que estarán facultadas para generar estimaciones preliminares sobre las tendencias de votación una vez concluida la emisión del sufragio. 

Con ello, el organismo busca garantizar que los estudios difundidos cuenten con sustento técnico y transparencia en su elaboración.

Durante la misma sesión, el IEC informó que prácticamente la totalidad de las candidaturas registradas cumplió con la carga de información en la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, además de aprobar ajustes a los lineamientos relacionados con los cómputos electorales y la capacitación del personal que participará en estas actividades.

Asimismo, fueron cubiertas vacantes dentro de la estructura distrital electoral en Saltillo.


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