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Nuevo León

Aprueba MTY titulares en Contraloría e Instituto de Mujeres

Adrián de la Garza tomó protesta a las titulares de la Contraloría Municipal y del Instituto de Mujeres para fortalecer transparencia y políticas de género

  • 05
  • Mayo
    2026

El Cabildo de Monterrey aprobó este martes cambios clave en el gabinete municipal.

El alcalde Adrián de la Garza tomó protesta a las nuevas titulares de la Contraloría Municipal y del Instituto de las Mujeres Regias, Tania Hernández González y África Elizondo Rodríguez, respectivamente, tras recibir el respaldo total de síndicos y regidores.

“Por unanimidad, el Ayuntamiento en pleno de Monterrey aprobó este martes los nombramientos de las nuevas titulares de la Contraloría Municipal y del Instituto de las Mujeres Regias”, informó el municipio.

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El nombramiento también puso de relieve la experiencia de las nuevas titulares, cuya incorporación, indicaron, fortalece el equipo de trabajo del gabinete regio.

“Ambas funcionarias cuentan con una amplia experiencia en sus respectivas labores: Tania Hernández ha laborado en los ámbitos de transparencia, control interno y responsabilidades administrativas en dependencias estatales y del municipio”, se agregó.

Con estos nombramientos, la administración municipal señaló que busca fortalecer la rendición de cuentas y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.


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