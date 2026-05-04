Aprueba IEC candidaturas plurinominales en Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) aprobó este 4 de mayo la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026.

La decisión fue tomada durante Sesión Extraordinaria del Consejo General del organismo electoral.

Entre los registros validados se encuentran los correspondientes a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Unidad Democrática de Coahuila, Movimiento Ciudadano, Morena, Nuevas Ideas y México Avante Coahuila, quienes ya cuentan con aspirantes oficiales para contender por esta vía de representación.

De igual forma, el Consejo General definió el financiamiento público para las candidaturas independientes a diputaciones locales, el cual asciende a un total de 1 millón 86 mil 253 pesos con 67 centavos, recurso que será distribuido de manera equitativa entre dos aspirantes independientes.

En sesiones previas, el IEC también verificó el cumplimiento de requisitos de inclusión en fórmulas de partidos y coaliciones, en las que se acreditó la participación de personas jóvenes y adultos mayores como parte de grupos vulnerables.

Comentarios