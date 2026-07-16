Argentina de nacimiento, luchadora por elección en Saltillo

Pese a las adversidades, María Teresa mantiene la esperanza de encontrar el respaldo de los saltillenses para recuperar su estabilidad

Mientras millones de personas siguen con entusiasmo la participación de la Selección de Argentina en el panorama futbolístico internacional, en Saltillo otra historia protagonizada por una argentina merece atención.

Se trata de María Teresa, una mujer que hace décadas llegó a México y que, tras establecerse en la capital coahuilense, hizo de esta ciudad su hogar. Hoy enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida y solicita el apoyo de la ciudadanía para volver a empezar, no con dinero, sino con herramientas que le permitan trabajar.

María Teresa relata que abandonó Argentina desde muy joven debido a circunstancias familiares complicadas.

Tiempo después intentó regresar a su país, pero descubrió que ya no tenía a su familia. Decidió entonces construir una nueva vida en México, donde laboró en distintos estados, entre ellos Guerrero, antes de establecerse en Saltillo. Durante años trabajó en diversos negocios, pero actualmente atraviesa una situación económica crítica que la ha dejado prácticamente sin patrimonio ni ingresos.

Lejos de pedir ayuda económica, María Teresa solicita una cama, una estufa, un refrigerador y materia prima para elaborar repostería y empanadas argentinas, actividad con la que espera generar nuevamente un sustento. "Estoy en el suelo, pero esta tierra me ha levantado otras veces y confío en que volverá a hacerlo", expresa con esperanza, convencida de que aún puede salir adelante con su propio esfuerzo.

La mujer vive en una vivienda de renta en la colonia Lomas de Zapalinamé, al sur de Saltillo, donde enfrenta un adeudo correspondiente al depósito, además del pago mensual del alquiler. La falta de recursos también provocó que le suspendieran el servicio de internet.

A ello se suma la preocupación por sus tres perros, a quienes no piensa abandonar. Aunque recientemente recibió una donación de alimento para sus mascotas, no ha podido recogerla por no contar con transporte.

Pese a las adversidades, María Teresa mantiene la esperanza de encontrar el respaldo de los saltillenses para recuperar su estabilidad y volver a salir adelante mediante su trabajo.