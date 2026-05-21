Presenta UAdeC guía contra violencia de género

La Coordinación de Igualdad de Género de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) presentó este jueves la segunda edición de la Guía integral de atención y prevención de la discriminación y violencia por razón de género. Al evento asistieron tanto estudiantes como personal docente de la institución.

Lorena Argentina Medina Bocanegra, titular de la coordinación, destacó que esta nueva entrega prioriza el respeto a los derechos de la población LGBT.

Para cumplir con este objetivo, el documento incorpora la ruta de atención de la oficina virtual "Nancy Cárdenas", así como un protocolo de acciones denominado "Con Orgullo".

Medina Bocanegra recordó que la primera edición de esta guía tuvo una respuesta muy positiva dentro de la comunidad universitaria. Por ello, las autoridades de la UAdeC esperan que este segundo volumen alcance el mismo nivel de aceptación y consolidación institucional.

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