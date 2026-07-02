Arriban más inversiones para Parras de la Fuente 

El alcalde Orozco Lara afirmó que continúa la consolidación del municipio como un destino atractivo para la inversión gracias a sus ventajas competitivas

La empresa Chiligrín puso en marcha una nueva etapa de crecimiento en Parras de la Fuente con la colocación de la primera piedra de un proyecto de ampliación que contempla la construcción de seis mil metros cuadrados adicionales de infraestructura y la creación de más de 140 empleos directos. La obra busca fortalecer la capacidad de producción de la compañía y contribuir al desarrollo económico del municipio.

Durante el evento, el alcalde Fernando Orozco Lara afirmó que Parras continúa consolidándose como un destino atractivo para la inversión gracias a sus ventajas competitivas, la ubicación del municipio y la mano de obra local. Destacó que la confianza del sector empresarial permite impulsar nuevos proyectos que favorecen la generación de empleos y el crecimiento de la economía regional.

Por su parte, el director general de Chiligrín, Jesús Gerardo Esquivel Hernández, señaló que la ampliación forma parte de una estrategia para modernizar las operaciones de la empresa y responder a la creciente demanda de sus productos, además de informar que los trabajos concluirán a finales de 2027.

En el acto también participó el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Alejandro Malagón Barragán, quien reconoció que la expansión refleja la confianza de la industria para seguir invirtiendo en México y fortalecer la presencia de los productos nacionales en mercados internacionales.