Aseguran en Parras combustible robado y dos tomas clandestinas

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex aseguraron dos tomas clandestinas y cerca de 20 mil litros de hidrocarburo presuntamente extraído de manera ilegal en el municipio de Parras de la Fuente.

El operativo se realizó tras una denuncia anónima recibida por las autoridades, lo que permitió ubicar una instalación utilizada para la extracción y almacenamiento irregular de combustible.

De acuerdo con la información oficial, durante las acciones fueron aseguradas dos tomas clandestinas herméticas, un tractocamión, una motobomba y un autotanque que contenía aproximadamente 19 mil 500 litros de hidrocarburo.

Las autoridades federales informaron que el combustible y los equipos localizados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Saltillo, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades.

El aseguramiento forma parte de las acciones implementadas dentro de la estrategia federal para combatir el robo de hidrocarburos, delito que continúa representando uno de los principales desafíos para la infraestructura energética del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que las operaciones fueron realizadas en coordinación con la Guardia Nacional y personal especializado de Pemex, bajo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas relacionadas con el hallazgo.

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia y combate al robo de combustible continuarán desarrollándose en distintos puntos del estado como parte de las acciones de seguridad y protección de la infraestructura energética nacional.





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