Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
combustible_robado_parras2_187c2337d3
Coahuila

Aseguran en Parras combustible robado y dos tomas clandestinas

Las autoridades federales informaron que el combustible y los equipos localizados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República en Saltillo

  • 04
  • Junio
    2026

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex aseguraron dos tomas clandestinas y cerca de 20 mil litros de hidrocarburo presuntamente extraído de manera ilegal en el municipio de Parras de la Fuente. 

El operativo se realizó tras una denuncia anónima recibida por las autoridades, lo que permitió ubicar una instalación utilizada para la extracción y almacenamiento irregular de combustible. 

De acuerdo con la información oficial, durante las acciones fueron aseguradas dos tomas clandestinas herméticas, un tractocamión, una motobomba y un autotanque que contenía aproximadamente 19 mil 500 litros de hidrocarburo. 

Las autoridades federales informaron que el combustible y los equipos localizados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Saltillo, instancia que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del combustible y deslindar responsabilidades. 

El aseguramiento forma parte de las acciones implementadas dentro de la estrategia federal para combatir el robo de hidrocarburos, delito que continúa representando uno de los principales desafíos para la infraestructura energética del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que las operaciones fueron realizadas en coordinación con la Guardia Nacional y personal especializado de Pemex, bajo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones. 

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas relacionadas con el hallazgo. 

Las autoridades reiteraron que los operativos de vigilancia y combate al robo de combustible continuarán desarrollándose en distintos puntos del estado como parte de las acciones de seguridad y protección de la infraestructura energética nacional. 

combustible-robado-parras1.jpeg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_06_05_220145_05bce2a9fe
Liberan en sierra de Coahuila a oso negro rescatado en Saltillo
IMG_4251_b050ecfd9b
Impulsa UAdeC acciones ambientales con nuevas áreas verdes
1ad4541c_aa2f_470e_b9e7_4b38997178ca_67c8792d90
Reportan saldo blanco en Saltillo pese a intensa tormenta
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_f2a21e358a
Papa León XIV inicia histórica visita de seis días a España
black_sea_2651641_1280_367e3346d9
Atacan barco pesquero turco en el Mar Negro; muere un marinero
Whats_App_Image_2026_06_05_at_10_15_27_PM_486d273cf9
Beca Rita Cetina ya beneficia a 9 millones de alumnos: Sheinbaum
publicidad

Más Vistas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
nl_aeropuerto_mty_remodelacion_jpg_b257f3a3df
Transformarán aeropuerto de Mty; 'Será el mejor de México': OMA
Whats_App_Image_2026_06_04_at_8_55_33_PM_ee568a1113
A ritmo de acordeón, Nuevo León enciende el ambiente mundialista
publicidad
×