Aseguran 18.9 millones de litros y 170 ferrotanques de huachicol

La Fiscalía General de la República aseguró 170 ferrotanques, una espuela ferroviaria clandestina y 18.9 millones de litros de hidrocarburo en distintos estados

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó el aseguramiento de 170 ferrotanques, una espuela de ferrocarril utilizada de manera clandestina y 18 millones 900 mil litros de hidrocarburo como parte de una investigación contra una red dedicada al llamado huachicol fiscal.

Los operativos se realizaron en puntos estratégicos de San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, donde las autoridades detectaron parte de la infraestructura utilizada para introducir combustible al mercado nacional mediante esquemas de evasión fiscal.

De acuerdo con la dependencia, el impacto económico de este aseguramiento asciende a $238 millones 818 mil pesos.

Una red que operaba desde trenes de carga

Las investigaciones, encabezadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), señalan que el esquema iba más allá del robo tradicional de combustible mediante tomas clandestinas.

Según las indagatorias, la organización utilizaba empresas importadoras, operadores ferroviarios y agencias aduanales para declarar volúmenes menores a los transportados o modificar la clasificación química de los productos, ocultando millones de litros de hidrocarburo en trenes de carga aparentemente legales.

Las autoridades identificaron además nodos logísticos en Coahuila, Durango y Zacatecas, donde el combustible era recibido, almacenado y mezclado antes de ser distribuido por carretera a estaciones de servicio y clientes industriales.

Más de 70 personas bajo investigación

La FGR informó que las indagatorias continúan abiertas y actualmente involucran a más de 70 personas físicas y morales distribuidas en nueve entidades del país.

El objetivo es identificar a quienes financiaban las operaciones, rastrear a las empresas utilizadas para simular actividades comerciales, ubicar a los operadores logísticos involucrados y seguir el flujo de recursos obtenidos mediante este esquema ilícito.

La dependencia también busca determinar posibles responsabilidades dentro de la cadena de importación y transporte de combustibles.

Matamoros, otro punto clave en la investigación

Como parte de las acciones contra esta red, las autoridades realizaron un operativo paralelo en la Aduana de Matamoros, Tamaulipas.

En ese punto fueron asegurados otros 129 ferrotanques y aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos, ampliando el alcance de una investigación que se ha extendido a diversos estados del país.

Cabe señalar que dicha ofensiva contra el contrabando de combustibles también alcanzó rutas marítimas.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en el puerto de Tampico, donde fue asegurado el buque Challenge Procyon, que transportaba 10 millones de litros de diésel. Las autoridades estimaron un impacto económico de $372 millones de pesos para la estructura investigada.

En Ensenada, Baja California, se localizó otro cargamento relacionado con el buque Torm Agnes. En un predio de El Sauzal fueron encontrados 8 millones 892 mil litros de hidrocarburo.

Durante estas acciones también se aseguraron pipas con combustible de presunta procedencia ilícita y se logró la detención de tres personas, mientras continúan vigentes órdenes de aprehensión contra otros posibles involucrados.

Por su parte, la FGR señaló que los aseguramientos representan sólo una parte de una investigación de mayor alcance enfocada en desmantelar las redes financieras, empresariales y logísticas que operan detrás del huachicol fiscal.