Caen 11 policías en Veracruz y aseguran arsenal en nueve estados

En los trabajos, también las autoridades federales y estatales ejecutaron cinco cateos en los que aseguraron 8 mil litros de hidrocarburo en Estado de México

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La captura de un extranjero buscado por INTERPOL con fines de extradición, el aseguramiento de un fusil Barrett, una granada y más de 900 cartuchos en Tamaulipas, así como la detención de 11 integrantes de una corporación de seguridad estatal en Veracruz, encabezaron las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad el 14 de julio.

Además, se sumó el decomiso de 970 pastillas de fentanilo en Sinaloa y la inhabilitación de infraestructura para la producción de metanfetamina, con una afectación económica estimada en 43 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Extraditable, arsenal y policías detenidos

En Benito Juárez, Quintana Roo, elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, SSPC y Policía Estatal detuvieron a un hombre de nacionalidad extranjera que cuenta con una orden de extradición emitida por INTERPOL por los delitos de fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.

En Matamoros, Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro personas en la colonia Loma Alta. Les aseguraron un fusil Barrett, cuatro armas largas, 31 cargadores, 930 cartuchos, una granada, 30 dosis de marihuana, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas, dos cascos y un vehículo con reporte de robo.

Por otra parte, en diferentes municipios de Veracruz, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía y la Policía Estatal cumplimentaron órdenes de aprehensión y detuvieron a 11 personas que se desempeñaban como integrantes de una corporación de seguridad estatal.

Fentanilo y explosivos en Sinaloa

En Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano aseguraron 970 pastillas de fentanilo durante patrullajes de vigilancia realizados en la colonia Urbivilla del Cedro.

En el poblado Baila, personal de la Secretaría de Marina aseguró 19 artefactos explosivos improvisados, mientras que en Limón de los Peraza, municipio de San Ignacio, fueron asegurados dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo, además de cuatro artefactos explosivos improvisados.

Asimismo, en Cosalá, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso utilizadas para la elaboración de metanfetamina. En el operativo aseguraron 2 mil 250 litros y 10 kilogramos de sustancias químicas, lo que representa una afectación económica estimada en 43 millones de pesos para la delincuencia organizada.

Cateos y aseguramientos en nueve estados

En Huehuetoca, Estado de México, autoridades federales y estatales ejecutaron cinco cateos en los que aseguraron 8 mil litros de hidrocarburo.

En Agua Prieta, Sonora, un cateo permitió el aseguramiento de 15 vehículos, ocho de ellos con reporte de robo y uno rotulado con insignias de una corporación de seguridad municipal, además de dos cargadores y 12 cartuchos.

En Corregidora, Querétaro, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron a cuatro personas sobre la carretera Federal 45D. Les aseguraron dos computadoras, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y un vehículo.

Detenciones por delitos contra la salud

En la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, fueron detenidos tres hombres por delitos contra la salud. Las autoridades les aseguraron 97 dosis de marihuana, 32 de cristal, un vehículo, tres equipos telefónicos y dinero en efectivo.

Finalmente, en Apatzingán, Michoacán, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la FGR detuvieron a un hombre al que le aseguraron un arma larga, un cargador, 45 cartuchos y dosis de metanfetamina.