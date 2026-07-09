Atacan con ácido camionetas de directivos de la UAdeC

El ataque, ocurrido alrededor de las 10:30 de la mañana del pasado viernes, dejó daños materiales considerables y aumentó la preocupación entre docentes

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La falta de vigilancia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila volvió a encender las alarmas luego de que dos sujetos ingresaran al estacionamiento del plantel y, de manera deliberada, rociaran ácido sobre las camionetas del director y del responsable del Departamento de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas.

Ataque ocurrió dentro del estacionamiento del plantel

El ataque, ocurrido alrededor de las 10:30 de la mañana del pasado viernes, dejó daños materiales considerables y aumentó la preocupación entre docentes y trabajadores por la falta de condiciones de seguridad.

A través de sus redes sociales, Oswaldo de la Mora denunció que los agresores entraron caminando al campus, ubicado sobre la carretera a Zacatecas, se dirigieron directamente a ambos vehículos, cometieron el ataque y se retiraron sin ser detenidos.

El académico informó que ya fueron presentadas las denuncias correspondientes ante las autoridades, aunque advirtió que el temor entre el personal ha llegado al punto de considerar abandonar sus puestos de trabajo por miedo a sufrir una agresión física.