Atacan con bombas molotov recicladora en Uruapan

Un grupo armado incendió una planta recicladora en Uruapan con bombas molotov; no se reportan víctimas, pero los daños materiales son severos

  • 22
  • Diciembre
    2025

Una planta recicladora ubicada en Uruapan, Michoacán, fue atacada la mañana de este lunes con artefactos explosivos de fabricación casera, conocidos como bombas molotov, lo que provocó un incendio de grandes proporciones en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se propagó rápidamente debido al material inflamable almacenado en el lugar, ocasionando daños graves en gran parte de la infraestructura. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o fallecidas.

Bomberos controlan el fuego

Elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Uruapan acudieron de inmediato al sitio para sofocar las llamas y evitar que el incendio se extendiera a inmuebles cercanos.

Tras varias horas de labores, el fuego fue controlado.

Posible vínculo con extorsión

De manera preliminar, el ataque estaría relacionado con delitos de extorsión y cobro de piso, una práctica que, según autoridades y empresarios, se ha intensificado en la región durante las últimas semanas.

Este hecho se suma a una ola de violencia que afecta al municipio y a otras zonas del estado, caracterizada por agresiones directas a comercios y unidades de transporte público.

Ante el incremento de delitos de alto impacto, la Guardia Nacional y fuerzas estatales mantienen operativos de vigilancia en Michoacán.


