EH_DOS_FOTOS_26_64838cb613
Nacional

Atacan a alcaldesa de Bacanora; muere su hijo

La alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, resultó lesionada tras un ataque armado ocurrido la mañana de sobre la carretera Hermosillo-Mazatán

  • 24
  • Febrero
    2026

La alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, resultó lesionada tras un ataque armado ocurrido la mañana de este martes 24 de febrero de 2026 sobre la carretera Hermosillo-Mazatán, a la altura del kilómetro 60. En el hecho murió su hijo.

La información fue confirmada por el fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, durante una conferencia de prensa.

Confirman agresión y fallecimiento

De acuerdo con el Partido del Trabajo (PT) en Sonora, la presidenta municipal fue atacada a balazos mientras transitaba por la vía federal. En el comunicado, el partido lamentó la muerte del hijo de la edil y expresó su solidaridad con la familia.

“Ante los lamentables hechos… expresamos nuestra solidaridad y respaldo absoluto a la alcaldesa y a su familia en este momento de profundo dolor”, señaló el instituto político.

El fiscal Salas Chávez explicó que, según las primeras investigaciones, la agresión se habría originado tras un altercado de tránsito.

Detalló que la alcaldesa y su hijo viajaban de Hermosillo rumbo a Mazatlán cuando intentaron rebasar a otro vehículo que no lo permitió.

“Posteriormente, el vehículo los alcanza y les comienza a disparar al conductor de la camioneta”, indicó.

Las autoridades señalaron que el ataque habría estado dirigido específicamente contra el hijo de la funcionaria y descartaron, de manera preliminar, vínculos con hechos ocurridos en Jalisco.

Despliegue de fuerzas de seguridad

Tras la agresión, al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Investigadora y la Policía Estatal de Seguridad Pública para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo del hijo de la alcaldesa será trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Sonora.

La Fiscalía estatal indicó que continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades.

Nora Alicia Biebrich Duarte asumió la presidencia municipal de Bacanora en septiembre de 2024 por el Partido del Trabajo, tras una trayectoria previa como docente.


